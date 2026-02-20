美國對伊動武是否一觸即發？

美軍部署在中東地區的林肯號航母打擊群。 中評社北京2月20日電／美國總統特朗普19日說，伊朗應在10天到15天內同美國達成協議。有輿論認為，特朗普此言似乎是在向伊朗下“最後通牒”。美國對伊軍事行動是否一觸即發？伊朗將作何應對？美方對於動武還有哪些顧慮？



戰爭一觸即發？



新華社報導，特朗普19日被媒體記者問及美伊達成協議的最後期限，他說：“10到15天的時間足夠了，差不多是極限了”。



當天早些時候特朗普說，美伊會否達成協議，“接下來十天左右”就會見分曉。他說，伊朗必須與美國達成“有意義的協議”，否則“將會發生不好的事”。



美國《華爾街日報》19日援引知情人士消息披露，特朗普“正在考慮”對伊朗進行“初步的有限軍事打擊”，以迫使伊朗接受美方在核協議方面的要求，同時避免引發大規模衝突。



據知情人士說，第一輪攻擊目標或為伊朗一些軍事或政府設施；如果伊方遭打擊後仍然拒絕停止鈾濃縮活動，那麼美方將對伊朗政權的關鍵設施發動大規模行動，“可能會以推翻政權為目標”。



今年以來，美國不斷向伊朗周邊增派軍事力量，威逼伊朗與美國談判並達成協議。目前，美方已在伊朗周邊部署“亞伯拉罕·林肯”號航母打擊群等軍艦和大量戰鬥機及防空導彈系統。



特朗普13日證實，他將向中東地區派遣第二個航母打擊群。美國官員同日告訴媒體，美方增派的“傑拉爾德·R·福特”號航母打擊群從加勒比海航行至伊朗附近需要至少一周時間。

