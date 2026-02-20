頻現“大型翻車現場”印度AI峰會槽點不斷

印度一大學拿中國產機器狗冒充自主研發成果引發群嘲。 中評社北京2月20日電／正在印度舉行的人工智能影響力峰會頻現“大型翻車現場”，繼有當地大學拿中國產機器狗冒充自主研發成果引發群嘲後，19日會場又現尷尬一幕：在印度總理莫迪出席的場合，兩名與會嘉賓在合影環節拒絕握手。



矽谷大佬“不對付” 合影“掉鏈子”



新華社報導，現場拍攝的視頻和圖片顯示，莫迪和與會嘉賓站成一排，手牽手舉過頭頂，面帶笑容。



然而，美國開放人工智能研究中心（OpenAI）首席執行官薩姆·奧爾特曼同身邊的Anthropic公司首席執行官達里奧·阿莫代伊各自握拳、沒有握手，導致一排“手鏈”出現“斷點”。



阿莫代伊曾在OpenAI出任副總裁，2021年初離職，帶走多名研究人員，共同創立Anthropic公司。阿莫代伊與奧爾特曼這兩個昔日同事多次在公開場合表示“看不上”對方的商業模式和理念。



兩人拒絕握手在社交媒體引發熱議，有人評論說：“薩姆·奧爾特曼和達里奧·阿莫代伊拒絕握手，卻舉起了拳頭，這真是尷尬一刻。”



峰會問題頻出 蓋茨“臨陣”缺席



峰會16日在新德里揭幕，為期五天，由印度電子和信息技術部主辦，號稱“有史以來規模最大”。然而，峰會上風波不斷。



19日，峰會展區突然對公眾關閉，引發參展企業不滿。美國微軟公司創始人比爾·蓋茨原定當天在峰會上發表主旨演講。然而，他的基金會當天早些時候發表聲明稱，蓋茨將不出席峰會。該基金會一名高管將代表他發言。據路透社報導，蓋茨的退出與他被牽扯進愛潑斯坦案有關。



峰會期間的交通混亂亦引發不滿。社交媒體上流傳的視頻顯示，由於道路封鎖且未安排接駁車，與會者不得不步行數英里前往會場。印度反對黨國大黨發言人帕萬·凱拉嘲諷說：“讓工程師們走那麼遠的路……同時卻在抱怨企業正離開印度。”



部分與會者也抱怨峰會組織不力。美國微軟公司研究員賈伊·加拉在社交媒體上寫道：“這場峰會本是在為辛勤工作的研究員、創始人和建設者召開的。然而，我們卻受到怠慢，動輒被堵在路上幾個小時。”