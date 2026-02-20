一組數據看新春假期各地旅遊熱度

2月19日，遊客在湖北省恩施土家族苗族自治州宣恩縣城興隆老街上游覽。新華社 中評社北京2月20日電／央視新聞報導，2月19日是春節假期的第五天。各地文旅活動精彩連連，通過一組數據來看一看新春假期各地的旅遊熱度。



陝西重點監測景區共接待遊客135.5萬人次



2月19日，陝西省重點監測的55個旅遊景區共接待遊客135.5萬人次，同比增長19.88%。其中，位居前五位的景區是：



1.中華郡景區



2.袁家村景區



3.昆明池·七夕公園景區



4.秦始皇帝陵博物院景區



5.咸陽市龍泉公社景區



春節假期第五天，旅遊經營收入8336.09萬元，同比增長21.34%。



2月18日，陝西全省高速公路出口總車流量255萬輛，同比2025年增長21.7%。



山東重點景區接待遊客398.8萬人次



2月19日，山東全省16家5A級旅遊景區共計接待遊客118.69萬人次，較去年正月初三同比增長17.32%；營業收入6569.65萬元，同比增長15.08%。



截至19日15時，山東全省重點監測的200家旅遊景區，當日接待遊客398.8萬人次，營業收入1.9億元，同比分別增長10.7%和10.0%。



江蘇文旅場所共接待遊客1416.86萬人次



春節假期第五天，江蘇全省納入監測的文旅場所共接待遊客1416.86萬人次，遊客消費總額達61.59億元，同比分別增長34.49%和33.52%。

