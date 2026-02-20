賴清德自稱財神爺　網友舉軍購反諷：美國認證

中評社台北2月20日電／美中峰會在即，根據美國官員說法，特朗普政府內部對是否在4月訪問北京前批准對台軍售仍在審慎評估，重大對台軍售案恐陷入停擺。農曆初三迎財神日，賴清德到桃園景福宮發送福袋，笑稱大家可將他當作“財神爺”。但網友質疑天價軍購，恐是當美國的財神。



《華爾街日報》報導披露，在北京加大施壓力道的情況下，這項對台軍售提案已陷入“停擺狀態”。美國白宮則拒絕評論有關特朗普正在考慮取消或延後1筆史上最大規模、價值110億美元對台軍售案的報導。



中時新聞網報導，呼應賴清德力推的1.25兆“國防”特別預算，1.6萬追蹤的粉專“台灣網路視窗”發文直酸，賴拒絕赴“立院”“國情報告”，“國防部”說是機密，“不怕，就算特朗普訪中讓軍售停擺，也不影響民進黨繼續要錢！”



賴清德19日大年初三前往桃園景福宮參拜，他致詞時指出，農曆初三為“迎財神”之日，也特別發送福袋與民眾結緣，笑稱大家可將他當作“財神爺”。他表示，就任“總統”一年半以來雖充滿挑戰，但對全民與各行各業的努力深懷感激，正因“國人”共同打拚，台灣經濟持續成長，去年GDP成長率達8.68%，股市亦由蔡英文任內約2萬3千點，提升至逾3萬3千點。



粉專“政客爽”PO出賴清德大讚自己是財神爺的影片，反諷“有了賴‘總統′，天天發大財，感動！”



網友表示“發1元錢母就財神爺？”、“連普發1萬都唧唧歪歪，我看是鐵公雞”、“美國認證的財神爺”、“迎財神不是初五嗎？初三是衰神”、“加台積電⋯他應該是美國人的財神爺”、“我很確定民進黨每個人口袋都麥可麥可”、“被吐了一身的瘟神”、“散財賣台高手”。