楊流昌：生死蒼茫處的生命刻痕　讀《不忘愁予》有感

鄭愁予，台灣著名現代詩詩人，1933年出生於山東濟南，2025年6月13日逝世。2025年06月25日，王蒙撰寫文章《不忘愁予》，發表於《中華讀書報》。 中評社香港4月19日電／題：生死蒼茫處的生命刻痕－－讀王蒙悼友文有感



作者 楊流昌



昨日燈下讀王蒙先生的悼友文《不忘愁予》，鄭愁予先生那夾煙的手指、微佝的背影恍然映在窗簾上，惹得我伸手欲觸－－這般生死無隔的鮮活氣韻，竟與三十年前我在王蒙先生身邊工作時，第一次讀到他的悼友文《滿面春風的克里木·霍加》時如出一轍。彼時年輕的我，讀得那位維吾爾詩人“滾雷般的笑聲在紙頁間炸響”，此刻老年的我，又見鄭愁予先生“吐著煙圈將沉重話題化作春風的魔法”。王蒙的悼亡筆鋒如暖玉，溫潤中帶著刻入骨髓的力度。



真性情為刀，刻人間真容。王蒙寫人從不取巧地迴避棱角，反倒讓逝者帶著生命的毛邊站成永恆。克里木·霍加的豪爽伴著“大笑震落窗櫺積塵”的瑕疵，鄭愁予的灑脫裹著“煙灰落滿舊皮鞋”的不羈；寫丁玲是“固執如石磨碾碎虛妄穀殼”，憶張光年則見“赤子心腸在倔強皺紋下搏動”。這種對複雜生命肌理的忠誠，在近年追思中愈發深邃：唐達成“弓背扛千斤文債卻挺直脊梁批浮華”的剪影，鮑昌“單車穿越胡同如破風之箭終成絕響”的疾馳，無不是以鋒銳真實擊碎悼文慣常的聖像塑造術。



以生命體溫焙制“不死之秘”，恰如他寫英若誠舞台人生時的頓悟：“台前燈滅的刹那，千萬觀眾把掌聲鋪成他靈魂的紅毯。”這份對“形滅神存”的深切叩問貫穿始終：當年描摹鄭愁予“幽默如春光融化時代冰棱”，今朝重溯夏衍舊事更顯通透－－“他煙鬥明滅間，百年風雨化作青煙篆字”。尤為令人心顫的是對冰心先生的追憶，王蒙將“愛的哲學”凝為具象的“茶煙”－－“那盞茉莉香片升起的霧汽裡，仍浮著她凝視人間的月白目光”，飄渺茶煙竟成了穿越生死的信使。



舊稿中新痕交錯成記憶星河圖，王蒙以文字施行著招魂術。克里木·霍加的滾雷笑聲在西北戈壁回蕩三十年不散，鄭愁予指間明滅的煙頭依然灼亮後來者的迷途，唐達成扶正眼鏡時蹙眉的刹那，定格成文壇良心座標，冰心茶杯裡旋轉的春霧，仍在滋潤枯槁心田。當死亡如橡皮擦抹除生命印記時，王蒙的文字反其道而行－－他用鮮活細節鍛鑄記憶鉚釘，將鮑昌的單車鈴聲，釘進北京胡同的磚牆，把夏衍煙鬥的星火種在代代讀者心原。



此種祭奠早已超越私人哀思，成就一種精神存續的詩學範式。生死大河奔湧向前，王蒙的文字卻在兩岸插滿照夜燈標－－此岸是孫犁先生殘荷聽雨的窗櫺，彼岸是英若誠定格在舞台光束中的謝幕禮；近處閃著高占祥“冬夜添薪火”的佝僂身影，遠方佇立著張光年“推敲文字如老農擇種”的專注身形。這些散落的光點被挽歌的經緯串聯，織就璀璨的星河天幕，讓逝者化作永恆航標。



重讀舊文如見故人，原來最深的悼亡不在痛陳永失，而在以書寫續寫其生命華章。當《不忘愁予》結尾那句“愁予啊，且看我們怎樣把人間煩惱釀成你的詩”隨煙圈飄散時，我驀然懂得，王蒙那些蘸透深情的文字，原是架在忘川上的拱橋，橋這邊是生者含淚的微笑，橋那頭，故人正踏著自己的故事，鮮活地走回人間燈火裡。