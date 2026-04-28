春秋時期孔子向老子請教“禮”與“至道”，探求“為人之道”與“天地之理”。(資料相) 中評社香港4月28日電／題：孔子問道



作者 楊流昌



春秋的風總裹著兵戈氣，魯國朝堂的青銅鼎在諸侯爭霸的傳聞中，都透著幾分寒意。孔子在曲阜的杏壇苦口婆心講禮三月，轉身卻見季氏用了天子之樂，魯君避于深宮不言一語－－他編纂的禮簡墨蹟未乾，可現實中禮崩樂壞比洛水的漩渦更讓人眩暈，孔子感到非常無奈。



弟子顏回建議，周都洛陽有李聃先生，曾是守藏室之史，通古今之變，曉天地之理，我們何不前往一問？於是在那個霜秋，孔子束起簡牘，佩上魯君所贈的長劍，帶著子路、顏回一眾弟子，踏上了西去的路。



洛水的霧總是比別處濃稠，像被歲月浸軟的帛書，將岸邊的楊柳、石墩都暈成淡墨色。孔子立在霧裡，青布儒衫沾滿露水，身後弟子們的身影模糊成一簇簇淺灰，唯有他腰間的佩劍，在晨霧中泛著一點冷光－－此刻他不像是聲名漸起的魯國禮學博士，倒像個亂世中尋路的旅人。



“在下孔丘遠道而來，求見李聃先生。”他對著茅屋前那個負手而立的身影拱手，聲音穿過霧靄，竟有幾分少年人的忐忑。老子轉過身，鬢髮如霜卻比洛水更顯清透，目光掃過孔子肩頭的風塵，淡淡道：“洛水漲了，你該等霧散再渡。”說罷引他入屋，案上煮著的茶湯騰起白汽，混著竹簡的瀝香，將滿室的光陰都泡得溫潤。



孔子取出行囊裡的禮器圖譜，指尖撫過上面的饕餮紋：“先生，周公制禮以安天下，如今禮崩樂壞，弟子欲復禮以正人心，可遍行魯國而不得，究竟是禮錯了，還是人錯了？”



老子沒接圖譜，起身推開窗，晨霧中洛水正繞著礁石蜿蜒流淌，遇石則轉，遇窪則蓄，從無半分滯澀。“你看這洛水，”老子指著江面，“它從雪山而來，順流奔東海而去，從不會強行穿石而過，卻能滴水穿石；從不會刻意滋養草木，卻讓兩岸綠柳成蔭－－這便是上善若水。”



他轉身給孔子續上茶湯，茶沫在碗中聚散如霧：“你執著的禮，是刻在青銅上的教條，還是藏在人心裡的溫度？周公制禮，是因當時民心思安。如今民心思變，你卻要以舊禮框之，如同用方瓢舀圓水，如何能滿？禮該如這水，順人心而變，承教化而存，而非釘死在故簡堆裡的桎梏。”



霧散時陽光灑在江面，粼粼波光晃得孔子眯起眼。他望著江水繞過淺灘，忽然想起在魯國時，有孩童因不懂禮而被斥責，當時他覺得合禮，此刻卻覺那斥責如礁石，生生擋住了孩童向善的心。



老子送他到渡口，拍了拍他的肩：“順勢而為，方得始終。水從不會回頭，卻能滋養來路。”那一日，孔子在渡船上對著洛水靜坐了整日，弟子們見他眉頭漸舒，指尖在膝頭輕叩，竟如江水拍岸的節奏。



五年光陰在周遊列國的馬蹄聲中碾過。孔子見過衛靈公問陣不問仁，見過陳蔡之間百姓易子而食，他帶著弟子在兵亂中藏於野林，顏回煮的野菜湯裡飄著草屑，卻依舊先盛給老師。當他輾轉再回洛陽時，形容枯槁如秋後樹枝，唯有雙目依舊清亮如星。洛陽城外的菜園裡，一個白髮身影正彎腰蒔蔬，菜葉上的露水沾濕了布鞋，這老者正是老子。



“先幫我把這畦青菜種完。”老子遞過一把鋤頭，木柄已磨得光滑溫潤。孔子二話不說，挽起褲腳踏入泥地，指尖觸到濕潤的泥土時，連日的焦灼竟奇異地消散了。他學著老子的樣子，將菜苗扶正，培土時格外輕－－就像他教導弟子們仁義時，總強調“愛人”二字，此刻才懂，“愛”原是這般俯身的溫柔。



月光爬上竹籬時，兩人才坐在田埂上分食糙米飯。“先生，”孔子咽下米粒，聲音帶著疲憊卻依然堅定，“我以‘仁’為旗，想勸諸侯息戰安民，可他們要麼笑我迂腐，要麼借仁之名行爭霸之實。這仁政，難道真的只能是鏡花水月？”



老子嚼著青菜，菜根的清甜在舌尖散開：“你見過人種菜，是對著種子大喊‘快長’的嗎？仁政如種菜，要先有適合的土，再有耐心地等，急不得，求不得。”

