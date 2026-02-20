楊流昌：人間佛燈照古今

太虛大師（1889－1947），民國時期著名的佛教改革家，他於1920年代提出“人生佛教”理念，主張“人成即佛成”，強調佛教應從專注死後與鬼神轉向關注現代人生與社會建設。其核心思想包含“仰止唯佛陀，完成在人格”的“即人成佛”觀點，以“人生化、科學化、群眾化”為方向，倡導入世的菩薩行。 中評社香港2月20日電／題：人間佛燈照古今



作者 楊流昌



清末民初的江南古刹，常能見到一位青年僧人的身影，他既埋首研讀貝葉經卷，又抬眼凝望世道滄桑。這位法號“太虛”的僧人，日後以“人生佛教”的宏願震動佛壇，為中國千年佛教注入了直面人間的鮮活生命力。在那個山河破碎、思想激蕩的年代，他用佛學智慧回應時代命題，其理念至今仍如佛燈一般，照亮著佛教與現代社會相融的道路。



“人生佛教”的提出，源於太虛大師對當時佛教積弊的深刻洞察。晚清以降，佛教界多沉迷於超度亡靈、經懺法事，將“出世”曲解為對現實人生的全然疏離，寺院淪為避世之所，佛法漸失濟世之效。太虛大師痛心疾首：“佛教之衰，非衰於教理，衰於脫離人生。”於是他振臂高呼，主張佛法的核心應回歸“人生”－－佛教不是死後的安慰劑，而是指導現世生活的智慧源泉；僧人不是不問世事的“方外客”，而是承擔社會責任的“人間菩薩”。



這一理念的內涵，在於打破“出世”與“入世”的二元對立。太虛大師闡釋道，“人生佛教”並非否定來世因果，而是強調“以出世精神，做入世事業”。他認為，佛法的“空性”不是虛無逃避，而是讓人超越名利執著，以清淨心面對世事；“慈悲”不是抽象的道德說教，而是落實在救災濟貧、辦學育人中的具體行動。為此，他身體力行，創辦武昌佛學院、閩南佛學院，培養兼具佛學素養與現代知識的僧才；他奔走於國內外，用通俗語言宣講佛法，讓佛學走出寺院門檻，走進知識份子與普通民眾的生活。這種“不離世間覺”的智慧，讓千年佛法從經卷中“活”了過來，重新與人生緊密相連。



“人生佛教”的深層意義，在於推動佛教的自我革新與現代化轉型。在西學東漸、科學興起的浪潮中，不少傳統宗教因固守舊制而陷入困境，佛教也面臨著“如何與現代社會共處”的嚴峻問題。太虛大師清醒地認識到，佛教的現代化不是對教理的背離，而是對核心精神的回歸與闡釋方式的更新。他主張剔除佛教中夾雜的愚昧迷信成分，用理性精神解讀經典，比如將“業力”闡釋為“行為的因果規律”，將“修行”落實為“完善人格的過程”。這種革新既保留了佛法的精髓，又讓其適應了現代社會的思維方式，為佛教在現代社會的存續與發展開闢了道路。他所宣導的“教理革命、教制革命、教產革命”，從思想、制度、經濟三個維度為佛教鬆綁，讓古老宗教煥發出新的生機。



在佛教與科學的關係上，太虛大師展現了超越時代的包容與智慧。面對當時部分人“科學與宗教對立”的論調，他提出“科學探物質之秘，佛法窮精神之奧”，二者並非水火不容，而是相輔相成。他認為，科學強調實證精神，這與佛法“親證”的修行原則相通；而佛法對心性的洞察，又能彌補科學在精神領域的局限。他反對用迷信附會解讀佛法，主張用科學思維理解佛教的“緣起性空”－－世間萬物皆由因緣和合而生，這與科學所揭示的普遍聯繫規律有著內在契合。這種“相容並蓄”的態度，讓佛教擺脫了“反科學”的標籤，為其在科學昌明的現代社會贏得了生存空間。



更重要的是，“人生佛教”搭建了佛教與世俗社會的橋樑，讓佛法真正服務於大眾。太虛大師始終強調，佛教的價值在於“利樂有情”，即利益眾生、安樂人生。他組織僧人參與賑災救荒，在戰亂年代開設收容所；他宣導“人間淨土”，認為淨土不在西天極樂，而在眾人共同營造的美好人間。這種將“成佛”與“做人”相結合的理念，讓佛法從抽象的信仰轉化為具體的生活準則－－誠實守信是“持戒”，樂於助人是“佈施”，積極進取是“精進”。當佛教不再局限於寺院的晨鐘暮鼓，而是融入到柴米油鹽的生活中，融入到社會建設的實踐中，便真正實現了“佛法在世間”的本質。



如今，百年光陰流轉，太虛大師的“人生佛教”理念早已生根發芽，演變為“人間佛教”的思潮，影響遍及全球。當我們看到佛教團體參與慈善公益，看到佛學智慧被用於心理疏導，看到寺院成為文化交流的場所，便可知太虛大師當年的宏願已然成真。這位“以教救世”的高僧，用一生的實踐證明：宗教的生命力，在於與時代同頻，與人生同行。



夕陽下的古寺，鐘聲依舊悠揚，但佛法的光芒已不再局限於廟堂之上。太虛大師所點燃的“人生佛教”之燈，穿越百年風雨，依然照亮著佛教與現代社會相融的道路，也提醒著我們：真正的智慧，永遠是紮根人間、溫暖人生的。