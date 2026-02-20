8成台灣人體感貧窮！ 經濟果實無法共享

台股也在今年衝上3萬點屢創新高。 中評社台北2月20日電／2025年台灣經濟成長率高達8.63%，創下15年來紀錄，台股也在今年衝上3萬點屢創新高，但經濟果實無法共享，K型趨勢越趨明顯，約12%的就業人口撐起台灣出口，同時卻有將近7成的人無法領到平均薪資4萬7608元。



中時新聞網報導，台灣經濟成長率之所以飆高，主要受惠於人工智慧熱潮帶動科技業景氣長紅，電子零組件、資通訊及視聽產品，光學及精密儀器產品成為出口3大主力，出口佔比高達76%，但相關產業的就業人數僅約104萬人左右，佔比約12%，另有8成人無法嚐到出口爆發的甜頭。



由於台灣出口大爆發，金融保險業也受惠，上述三大產業與金融業的薪資待遇水漲船高，四大高薪族每月平均總薪資達10萬元，但與出口沾不上邊的產業甚至衹有三分一左右，3、4萬元不在少數。



低薪族群之外，台灣多數人的薪資落在平均以下，去年上半年的經常性薪資平均為4萬7608元，但比例卻高達69.81%，創下新高，約七成勞工領不到4.8萬，遠低於高薪族的一半，貧富差距擴大。



值得注意的是，由於台灣產業結構近年更趨向資本與技術密集，使勞動報酬佔GDP結構中的比例下滑，2024年僅43.1%，企業獲利分配不均。



事實上，K型經濟問題在疫情過後於全球快速擴大，尤其美國。總體經濟面臨結構不平等，不同產業、企業及社會階層呈現分歧發展，就像字母K一樣，富有的一端持續且快速攀升，另一端陷入衰退或停滯。