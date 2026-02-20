李華球：我認識的李家泉老師

李家泉（中評社資料照） 中評社台北2月20日電（作者 李華球）媒體報導指出，大陸涉台學者李家泉，於2月18日在家安詳安世離世，享年99歲。報導的一些內容，我都尊重。我想要說一點，我在大陸有幾次與李家泉教授接觸交流的經驗。



我認為，李家泉教授對台灣問題的研究，有他自己的感受與看法。總體而言，他是一位有一定的專業與研究深度的行家，對兩岸關係與台灣問題的了解與理解，有他獨到的見解，未必都完全到位，但至少不會離譜。



李家泉老師早年經常在中評社寫有關台灣問題和兩岸關係的文章，我幾乎每篇都細看。不能說篇篇俱到俱味，但總能指出一些端倪與重點，值得參考與研析。



2005年8月初，我在河南鄭州參加兩岸關係學術研討會，剛報到完畢，準備上去房間放行李。走著走著，突然有人喊我名字，我一看是李家泉教授，他說：過來聊聊。



我在酒店大廳和李教授聊了約半小時，感覺當時他對台灣並沒有不好的感覺，而是告訴我，“陳水扁敢說‘台獨’，但不敢做‘台獨’動作，說而不做，我們都知道，這是他給綠營支持者的交代”。當時李家泉對民進黨的“台獨”觀察是細心到位的，而他當時的研究與文章，是有一定的影響力，受到當局的重視。



雖然當時兩岸關係也緊張嚴峻，但比起現在的複雜與詭譎，在是小巫見大巫，不可比擬。當時李家泉等大陸學者的意見，多少有起到一些緩和與緩解的作用。這是李家泉在兩岸問題研究，浸淫幾十年的一些貢獻。



今早，閱報得知李家泉教授已仙逝，享年99歲。特別寫這篇短文，懷念早年與李家泉老師在大陸會議期間交手的經驗，以及李教授對我的指導與提點，給我莫大的助益。李家泉教授安息好走！感謝過去您的指教與提點！我會在兩岸問題上繼續努力研究，追隨您對兩岸問題的弘遠卓見與深刻專業。



（作者：李華球，中華戰略暨兵棋研究協會研究員）