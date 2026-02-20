日媒：日本押注“開源”重振機器人大國

中評社香港2月20日電／日經新聞報導，製造現場中沉睡的數據與人工智慧（AI）融合的前景，正推動機器人研發競爭不斷升溫。以軟銀集團（SBG）收購瑞士工業巨頭ABB的機器人業務為契機，安川電機和發那科相繼宣佈開展合作、開放控制相關軟體等舉措。在讓機器實現自主運作的“物理AI”領域已落後於中美的日本企業，正寄望借此重振“機器人大國”的地位。



“通過（超越人類智慧的）超級AI（ASI）與機器人技術的融合，實現劃時代的進化”，軟銀集團董事長兼社長孫正義表示。軟銀集團於2025年10月宣佈，將以53.75億美元收購ABB的機器人業務子公司ABB Robotics。該公司與發那科、安川電機以及中國美的集團旗下的德國庫卡（KUKA）並列，位居全球工業機器人“四強”之列。



報導稱，過去，日本企業佔據優勢的傳統機器人，主要活躍於製造現場，按照預先設定的控制程序執行標準化作業。由於作業誤差小、動作精度高，發那科和安川電機長期引領行業發展。



然而，隨著生成式AI的出現，行業格局發生了根本變化。能夠自主完成任務的“AI智慧體”逐漸普及，通過組合多種AI，在無需人工干預的情況下即時完成數據採集、分析和再學習的通用型機器人，正成為市場關注的焦點。



通用型機器人的關鍵競爭力在於從護理、物流、自動駕駛等不同應用場景中獲取的數據種類和規模。軟銀集團將把旗下被投初創企業掌握的數據和軟體與ABB Robotics的硬體技術融合在一起。



報導指出，機器人產業長期以來都是日本的看家本領。1990年代，日本製造的機器人佔據全球8成的市佔率，但國際機器人聯合會(IFR)的統計顯示，2024年已降至約4成。隨著競爭重心轉向操控機器人的數據多寡，美國特斯拉和中國宇樹科技等中美新興企業正在崛起，日本企業的存在感正在減弱。



面對挑戰，日本國內企業正試圖打破既有框架，通過擴大合作與聯盟的開放戰略尋找新的突破口。



普華永道諮詢公司的合夥人瀨川友史表示，“美國的物理AI新興企業從科技巨頭獲得豐富的資金，能夠以更加大膽、純粹的創意不斷嘗試”。對與外部的合作持消極態度的日本企業，如果能以靈活的思維隨機應變，是日本重新成為機器人大國的第一步。