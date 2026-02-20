激烈競爭壓縮獲利空間　比亞迪股價已跌40%

中評社香港2月20日電／中時新聞網消息，中國電動車巨頭比亞迪已經超越特斯拉，躍居全球最大的電動車製造商，但股價從去年五月至今下殺超過40%，成為大陸電動車產業面臨“拋售潮”的主要受害者。



紐約時報指出，大陸電動車輕鬆成長的時代已經結束，激烈的市場競爭壓縮獲利空間，政府縮小補助範圍，且市場快速成長後趨向飽和，大陸電動車製造商未來挑戰重重，各家車商的一月銷售數據都呈現下滑，概念股也跟著下跌。



賓州大學華頓商學院杜菲（John Paul MacDuffie）表示，國內市場在政府補貼的推動下迅速成長，但大陸企業已經讓真正適合購買電動車的數量達到極限，比亞迪發展太快，以至於他們已經沒有新的國內客戶。



電動車的銷量主要集中在充電基礎設施較完善的大城市，而在其他大部分地區，擁有電動車並不現實。比亞迪去年銷量成長28%之後，今年1月的交車量年減約33%，根據官方統計，大陸新電動車的銷售量下降近20%。



市場成長放緩，又遇到政府補貼縮水，使汽車製造商的壓力不斷上升。另一方面，不斷湧入的新競爭對手，使電動車週期變短許多，宛如消費性電子產品，生產越多，過剩的產品也就越多。



當消費者的偏好變化如此之快，為繁榮時期而建的工廠無法馬上縮減產能，導致產能過剩，約有40%的產能閒置。



或許海外市場是大陸電動車的出路，比亞迪在歐洲及拉丁美洲的銷售量大幅成長，像加拿大新興且具潛力的市場也即將打開大門，美國則利用高關稅將大陸電動車拒於門外。



汽車資訊諮詢機構Sino Auto Insights創辦人Tu Le認為，只是時間問題，世界上其他地區已經開始向電動車轉型，美國只是還沒意識到這一點。