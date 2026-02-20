高市首次發表施政方針演說 主張打造強勁經濟

中評社香港2月20日電／共同社報導，日本首相高市早苗20日在眾院全體會議上發表就任後的首次施政方針演說。她主張通過官民合作促進投資，帶動經濟增長，打造“強勁的經濟”，並表示將實現“不輸給物價上漲的工資增長”。關於免除兩年的食品飲料消費稅，她提到將就不依賴赤字國債的財源安排等，在跨黨派的“國民會議”中加速探討。考慮到自民黨在眾院選舉中獲得了國會發起修憲動議所需的超過三分之二議席，她表示期待早日實現發起動議。



高市再次強調“負責任的積極財政”，明確表示“要阻斷對未來投資不足的趨勢”。她呼籲通過多年度預算和長期基金支持企業的設備投資，將引入對相關預算進行多年度另項管理的機制，還表示打算在3月出示明確投資對象等的“官民投資路線圖”。



高市表示，為調整裁量勞動制和擴大遠端辦公等靈活工作方式，將推進探討，“無論如何就是不停按動增長開關”。



另一方面，高市也表示“不會採取無節制的財政政策”。她主張將債務餘額的增速控制在經濟增長率範圍內，降低其占國內生產毛額（GDP）的比重。她還強調重視財政的可持續性，將明確旨在確保市場信任的指標。



關於修憲，高市表示期待在眾參兩院的憲法審查會中“加速跨黨派的建設性討論”。她也表現出為實現皇位穩定繼承而修改《皇室典範》的意願。



高市呼籲各方協助迅速審議2026年度預算案。為強化應對人口減少，將致力於制定綜合性戰略。



在外交方面，高市提出深化“自由開放的印度太平洋”，開展創造和平與繁榮的“負責任的日本外交”。她表示將推進外國人取得土地限制措施的探討，並稱將加緊研究日本維新會提出的“副首都”構想。