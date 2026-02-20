尹錫悅被判無期，其未來命運如何？

中評社北京2月20日電／韓國首爾中央地方法院19日以內亂頭目罪罪名，判處前總統尹錫悅無期徒刑。



新華社報導，法院量刑有何考量？尹錫悅未來是否可能減刑？尹錫悅案判決又將怎樣影響韓國政局？專家認為，尹錫悅未能擺脫韓國前總統所謂“青瓦台魔咒”，而這一“魔咒”背後，是韓國制度弊端、兩黨爭鬥和政治與社會積弊。



法院量刑的主要考量



韓國首爾中央地方法院417號法庭19日下午，就尹錫悅涉嫌內亂頭目罪一案進行一審宣判。宣判過程大約一小時。尹錫悅先是面帶笑容出現在被告席，但隨著法官認定他罪名成立並宣佈判處無期徒刑，尹錫悅的表情逐漸僵硬。



2024年12月3日晚，時任總統尹錫悅以剷除“從北勢力”為由發佈緊急戒嚴令。次日凌晨，韓國國會通過要求解除戒嚴令的決議案。此後，尹錫悅先後被停職、逮捕、彈劾。



法官認定，尹錫悅相關行為符合內亂罪成立條件中的“以擾亂憲政秩序為目的”與“暴動”。法官表示，難以否認尹錫悅意圖通過向國會派遣軍隊實施封鎖、逮捕主要政治人物等方式使國會活動癱瘓，同時派軍隊發起暴動的事實成立。



法院指出，宣佈緊急戒嚴本身並不直接構成內亂罪，但若其目的在於使憲法機關功能癱瘓則可構成內亂罪，案件核心在於尹錫悅向國會派遣軍隊。



量刑理由方面，法院表示，尹錫悅直接主導策劃犯罪並使多人參與其中，緊急戒嚴帶來巨大社會代價，尹錫悅卻沒有絲毫歉意。

