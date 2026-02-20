美能源部：1年內不放棄淨零排放將退出IEA

中評社香港2月20日電／美國今天對國際能源總署（IEA）加大施壓，要求限期一年將“淨零排放”目標自議程中移除，否則美方將退出IEA。



中央社據外媒報導，美國能源部長萊特（Chris Wright）在巴黎舉行的IEA部長級會議最後一天表示，這個成立52年的機構應回歸創立初衷，即以確保能源安全為使命。



總部設於巴黎的國際能源總署，原為因應1973年石油危機後協調因應重大能源斷供而設立，但在現任執行長比羅爾（Fatih Birol）帶領下，目前IEA已將重點擴大至再生能源及“淨零排放”等目標。



萊特在記者會說：“美國會用盡一切壓力，促使IEA在接下來一年左右，逐步拋棄淨零議程”，他形容“淨零排放”是“帶有毀滅性的幻想”。



萊特還說：“但如果IEA最終無法回歸能源誠實、能源可及和能源安全這些任務，那遺憾的是，我們將成為IEA的前會員國。”



“淨零排放”目標被視為落實巴黎氣候協定、將全球暖化增幅限制在相較工業化前升溫攝氏1.5度以內的重要關鍵。



不過，身為前頁岩油業高管的萊特表示，實現“淨零”的機率是“百分之零”。



主持為期兩天會議的荷蘭副總理赫爾曼斯（Sophie Hermans）告訴法新社，IEA的任務是向各國政府提供包括淨零在內的“所有可能情境”，讓決策者能有充分資訊做出判斷。



她說：“我認為我們必須瞭解，任何選擇或不選擇會帶來哪些後果。”



本次會議是2017年以來首次未能發表最終公報，僅發布一份“主席摘要”。



摘要提及“絕大多數部長強調能源轉型對因應氣候變遷的重要性，並凸顯全球邁向淨零的轉型趨勢。”



但全文僅提及“淨零”一次，對於氣候變遷及再生能源的著墨，也遠少於2024年部長會議後發布的公報。