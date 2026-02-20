俄日關係墜入冰點　和平條約陷入死局

中評社香港2月20日電／衛星通訊社報導，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫20日表示，俄日關係目前已經降至零點，沒有開展任何對話。他強調，在沒有對話的情況下，不可能討論俄日和平條約的議題。同時他指出，俄羅斯從未主張與日本停止對話。



此前，日本首相高市早苗在眾議院發表施政演說時表示，儘管日俄關係處於嚴峻狀態，但東京方面仍堅持解決“領土問題”並締結和平條約的方針。



2月18日，由自民黨與“日本維新會”組成的執政聯盟在2月8日舉行的眾議院選舉中獲勝後，日本國會正式再次選舉高市早苗為首相。高市第一屆內閣的任期為121天。



自2022年2月以來，俄日關係急劇惡化：日方加入了七國集團的對俄制裁，作為回應，俄方退出了和平條約談判，並終止了在南千島群島（日稱“北方四島”）聯合經濟活動方面的合作。此外，日本前首相岸田文雄於2022年自2000年代中期以來首次公開稱俄羅斯對爭議島嶼的控制“非法”。而在俄羅斯看來，俄方對這些島嶼的主權不容置疑。



與此同時，自20世紀40年代末以來，要求歸還島嶼的敘事一直是日本官方立場的一部分——但直到2022年之前，日方為避免“挑釁性”措辭，力求與俄方保持外交對話。“領土問題”仍然是兩國締結和平條約的主要障礙，因為日方堅持將“歸還”全部四個島嶼作為簽署文件的先決條件。



高市早苗延續了其前任的論調，宣稱儘管雙邊關係“形勢複雜”，但仍致力於解決“北方領土問題”（日方對爭議島嶼的稱呼），並堅持與俄羅斯締結和平條約的方針。俄方則強調，俄日關係惡化的責任在於東京，恢復對話的基礎只能是日本放棄反俄路線。