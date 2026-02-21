中評專論：巴拿馬港口事件真相與中國反制

1月29日，巴拿馬最高法院以所謂“違憲”為由，裁決中國香港長江和記實業有限公司旗下的巴拿馬港口公司（PPC）持有的巴拿馬運河兩岸港口特許經營權合約無效。(電視截圖) 中評社香港2月21日電（評論員 丁乙）今年1月29日，巴拿馬最高法院以“違憲”為由，裁定香港長江和記實業（長和集團）旗下巴拿馬港口公司（PPC）運營的巴爾博亞港與克里斯托瓦爾港特許經營合同相關法律基礎無效，直接剝奪了長和集團在巴拿馬運河兩端近30年的港口經營權。中國外交部及國務院港澳事務辦公室先後就此表明嚴正立場，指出該裁決罔顧事實、背信棄義，嚴重損害中國香港企業合法權益。這一事件絕非孤立的商業糾紛，而是地緣政治、法律博弈與經濟利益交織的複雜產物，其影響遠超巴拿馬一國，成為檢驗國際契約精神與大國博弈的試金石。



一、事件脈絡：從合法投資到違法裁決，公然踐踏契約精神



歷史背景：長和集團的合法投資與深耕。1997年，長和集團通過公開招標，合法獲得巴拿馬運河兩端核心港口－－太平洋側的巴爾博亞港與大西洋側的克里斯托瓦爾港的25年特許經營權。後於2021年依據合同自動續約條款，將經營權延長至2047年，相關經營具備堅實的法律基礎。



在近30年的運營中，長和集團累計投入超18億美元，將兩港從設施陳舊的小碼頭，打造成年輸送量超500萬標準箱的全球貿易樞紐，為巴拿馬創造了數千個就業崗位，貢獻大量稅收與經濟增長，是中資企業在拉美合法經營、互利共贏的典型範例。



裁決出台：政治化的法律操弄，美方公然推波助瀾。巴拿馬最高法院的相關裁決，所謂核心依據為“合同條款損害國家主權”，卻無視長和集團合法經營的事實與多年來對巴拿馬經濟的貢獻，該裁決本身也被專業法律意見認定與巴拿馬批准相關特許經營合約的法律框架不一致。更為關鍵的是，裁決的出台時機與後續行動充滿政治操弄色彩。



2025年2月巴拿馬新總統穆利諾上任後，司法機構突然啟動對港口合同的違憲審查。2026年1月29日裁決公佈後，巴拿馬政府未等裁決正式發佈或生效，便步步逼迫意圖強制接管港口，還迅速指定丹麥馬士基集團旗下APM碼頭作為臨時管理人，被外界解讀為“定向利益輸送”，而長和集團對此明確表示，未經其同意的接管行為，將引發相應法律行動。



美方在此次事件中更是公然跳台，國務卿盧比奧公開表態對裁決感到“振奮”，美國會眾院“中國特設委”主席莫倫納還妄稱，西半球不歡迎中國“惡意影響”，美聯社更直言“這是美國阻止中國獲得運河影響力的一步”。



中國外交部發言人就此嚴正指出，美方的有關言行，再次暴露自身冷戰思維和意識形態偏見，誰在尋求霸佔運河、誰在以法治之名行破壞國際法之實，國際社會有目共睹。這一系列動作充分表明，巴拿馬所謂的“違憲裁決”本質上是政治工具，是其在外部壓力下，對合法商業契約的公然撕毀。



香港特別行政區政府也對此表達強烈不滿及堅決反對，先後兩次召見巴拿馬駐港總領事，指出巴方此舉自毀國家信用，將對其營商環境和經濟發展造成深遠損害，並嚴重破壞國際貿易規則，敦促巴拿馬政府尊重合約精神，為當地依法營運的企業提供公平公正的營商環境。

