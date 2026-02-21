美或需退還千億美元關稅　特朗普稱裁決可恥

特朗普去年4月宣布所謂“對等關稅“政策。資料圖 中評社香港2月21日電／在美國聯邦最高法院2月20日裁決“特朗普政府依據美國《國際緊急經濟權力法》實施的相關大規模關稅措施缺乏明確法律授權”後，特朗普在白宮舉行全美州長早餐會期間，稱這一裁決“可恥”。



央視新聞報導，特朗普表示，他已“考慮好備選方案”，以應對最高法院裁決帶來的影響。目前，白宮尚未公布具體替代措施細節。此前，美國政府官員曾表示，一旦依據美國《國際緊急經濟權力法》的關稅被判違法，將考慮通過其他貿易法律恢復相關關稅。



美國東部時間2月20日上午10點多，美國聯邦最高法院公布裁決結果，認定特朗普政府依據美國《國際緊急經濟權力法》實施的相關大規模關稅措施缺乏明確法律授權。



特朗普政府自12月14日起未提供關稅徵收數據。但美國賓夕法尼亞大學沃頓預算模型經濟學家今天早些時候曾估計，基於美國《國際緊急經濟權力法》徵收的特朗普關稅金額已超過1750億美元。隨著最高法院裁定其違法，這筆款項可能需要退還。



聯邦法院大法官以6比3的結果維持下級法院裁決，認定特朗普援引美國《國際緊急經濟權力法》實施關稅“超出了其法定權限”。不過，這一裁決僅限制特朗普通過美國《國際緊急經濟權力法》實施關稅，並未完全剝奪其徵收關稅的權力。特朗普此前已依據其他貿易法律對銅、鋼鐵、鋁等產品加征關稅。



特朗普政府2025年上台後援引美國《國際緊急經濟權力法》，以不經過國會批准、直接頒布行政令的方式出台一系列加征關稅措施，在美國國內引發一系列法律訴訟。在美國聯邦巡回上訴法院和美國國際貿易法院分別裁定特朗普政府一攬子關稅政策違法後，特朗普政府向聯邦最高法院提出上訴。