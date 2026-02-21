特朗普簽署行政令　加徵10%全球進口關稅

特朗普20日在一場白宮記者會上宣布對全球商品加徵10%的進口關稅。 中評社北京2月21日電／美國總統特朗普20日傍晚在社交媒體發文稱，他剛剛簽署行政令，對來自所有國家和地區的商品加徵10%的關稅，“幾乎立即生效”。與此同時，美國白宮網站發佈一項經總統特朗普簽署的行政令，確認終止實施此前援引《國際緊急經濟權力法》推出的相關關稅措施。



白宮網站發佈的行政令說，鋻於最近發生的事件，美國總統自2025年2月1日至2026年2月6日援引該法簽署的九項行政令所涉及的從價關稅不再有效，將不再徵收。各政府部門負責人應立即採取措施執行最新行政令。



特朗普20日在一場白宮記者會上稱，他簽署行政令對全球商品加徵10%的進口關稅，為期150天，以取代稍早前被美國最高法院認定違法的一些緊急關稅。



特朗普稱，這一行政令將依據《1974年貿易法》第122條發佈。



據美國媒體報導，與特朗普此前加徵關稅不同，根據上述條款，這項新關稅最多只能持續150天，除非國會批准延期。



美國最高法院當天上午公佈裁決，認定美國《國際緊急經濟權力法》沒有授權總統徵收大規模關稅，這意味著特朗普政府關稅政策受到重大挫折。



對此，特朗普聲稱有眾多“其他選擇”，表示美國政府還將啟動幾項依據《1974年貿易法》第301條進行的所謂“不公平貿易行為”調查，“以保護我國免受其他國家和企業不公平貿易行為的侵害”。



特朗普當天還在社交媒體發文，稱美國所有以“國家安全”為由徵收的關稅以及根據《1962年貿易擴展法》第232條和《1974年貿易法》第301條徵收的關稅將繼續有效。



另外，特朗普在記者會上承認，最高法院裁決將引發一場曠日持久的法律纏鬥，關於聯邦政府是否必須向美國企業退返數以十億美元計的關稅稅款，可能“要打五年官司”。