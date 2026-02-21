中國代表在聯合國痛批日本：沒資格要求入常

中國常駐聯合國代表傅聰20日在第80屆聯大安理會改革政府間談判第二次會議上發言。 中評社北京2月21日電／中國常駐聯合國代表傅聰20日在第80屆聯大安理會改革政府間談判第二次會議上發言說，安理會不能成為大國、富國俱樂部，改革不能只讓極少數國家從中受益。代表所在地區參加安理會的任何國家，都應該代表本地區利益，得到地區國家的廣泛認可。



新華社報導，傅聰說，當今世界，多極化潮流不可逆轉，全球南方群體性崛起不可阻擋。各方的普遍共識是，要順應歷史大勢，以實際行動維護安理會權威，推動對安理會進行必要、合理的改革，使安理會的決策更加民主、高效，切實反映國際社會的集體利益，充分保障更多國家實質性參與。越來越多的國家反對搞“一選定終身”，對設立地區、輪任席位持開放態度。相較於擴大“兩類”席位方案，這一觀念體現了會員國最新思考成果，可進一步探討和細化。中方歡迎共同主席基於上述理念作出的努力，對他們提出的“地區固定席位”設想原則持開放態度，願同各方以此為啟發開展深入討論，探索新的改革思路，不斷凝聚共識。



傅聰說，聯合國成立超過80年，至今仍有59個會員國從未進入過安理會。國際社會需要找到正確的改革辦法，切實提升發展中國家的代表性和發言權，讓更多外交政策獨立的中小國家進入安理會，特別要糾正非洲遭遇的歷史不公，對非洲訴求作出優先特殊安排。



傅聰表示，國際形勢複雜多變，安全挑戰層出不窮，安理會必須承擔起維護國際和平與安全的首要責任。這就要求我們不能僅著眼於當下的世界格局，而是要秉持戰略視野和長遠眼光來謀劃改革。



傅聰最後強調，日本拒不反省侵略歷史罪行，公然踐踏戰後國際秩序，干涉別國主權，為地區和平穩定帶來新的威脅。這樣的國家根本沒有資格要求成為安理會常任理事國。