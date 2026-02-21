特朗普關稅違法　賴政府被轟“台積電白送”

中評社台北2月21日電／美國最高法院20日裁定，美國總統特朗普的對等關稅措施違法，成為國際焦點。臉書粉專“政客爽”痛批，台灣當初是為了躲避一個“根本不合法的威脅”，而簽下了極不平等的投資契約，猶如天價預售票退不了。



中時新聞網報導，“政客爽”21日表示，為了關稅政策以及美國的施壓，台積電等企業承諾在美國加碼數千億美元的投資，實際上在美國運營本來成本就極高、毛利率被壓縮。如今美國最高法院判定特朗普原本的關稅政策違法，這意味著台灣當初是為了躲避一個“根本不合法的威脅”，而簽下了極不平等的投資契約。



“台積電是不是白送了？”政客爽說，台灣買了一份“最貴且無法退費的保險”，這對企業的長期獲利能力是重大的侵蝕，這感覺就像是你為了怕漲價，提前買了天價的預售票，結果隔天政府宣布以後大家入場都免費，你卻退不了票。



政客爽指出，半導體是高度資本密集的產業，蓋一座晶圓廠動輒5年、10年，企業需要的是穩定的政策環境，這種政策的持續“髮夾彎”會打亂半導體企業的全球布局節奏，導致研發資金被法律訴訟與合規成本吃掉，進而拖累技術領先的優勢。



針對特朗普在法院裁定出爐後召開記者會反擊，並再度點名台灣“偷晶片”。政客爽說，這是否暗示在接下來的關稅反擊中，台灣的半導體與AI硬體極大機率會被納入232條款或301條款的單獨打擊名單，他大嘆“我們付出了未來，卻換到一個沒有保障的結果。”