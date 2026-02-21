批“賴政府”誤判情勢　楊智伃：只是散財童子

中評社台北2月21日電／美國最高法院20日裁定，“國際緊急經濟權力法”（IEEPA）並無授權總統徵收關稅的權力，總統特朗普去年實施廣泛的全球性關稅無效。投入國民黨北市松山、信義議員初選的國民黨前發言人楊智伃痛批，“賴政府”的經貿團隊明顯誤判情勢，“搶先妥協”的做法，在人民眼中，不只是情報掌握失準，更像是為了短期政治表功，提前交出談判底牌，“若談判失當、底牌盡失，那只是散財童子”。



中時新聞網報導，楊智伃今日在臉書指出，回顧過去一年，台灣深陷政治鬥爭與仇恨式的大罷免之中，面對國際關稅壓力與貿易戰變局，“賴政府”卻以黑箱操作、拖延應對、過早掀底牌的方式處理談判；這一年來，百工百業承受國際貿易不穩定的衝擊，毛利被壓縮、訂單觀望、勞工憂心就業前景，但賴清德卻要大家把他當成“財神”。



楊智伃進一步指出，美國最高法院的表決出爐，宣告特朗普提出的全面性全球對等關稅無效，令“國人”不禁質疑，台灣的15%關稅還有嗎？我們送出去的台積電晶圓廠與四成半導體產業鏈，還要不要繼續外移？承諾的5000億美元投資還要不要投？牛內臟還要不要進口？



楊智伃直言，不少貿易專家指出，若關稅政策失去法律基礎，近期達成的雙邊協議實質上也失去談判前提，各國是否有勇氣重新檢視協議、要求再談？關鍵就在政府的判斷與魄力，“賴政府”有這個勇氣為“中華民國國人”捍衛應有的利益嗎？



不過楊智伃感嘆表示，在談判過程中，“賴政府”的經貿團隊明顯誤判情勢，美國國內司法攻防尚未定局之際，卻急於在2月中旬與美方簽字，這種“搶先妥協”的做法，在人民眼中，不只是情報掌握失準，更像是為了短期政治表功，提前交出談判底牌，且連“行政院”前副院長施俊吉早就提出警告，勸阻“賴政府”不應美國最高法院判決出爐前，與美國達成談判協議，卻未獲“賴政府”採用，結果就是賠了夫人又折兵，產業前景依舊充滿不確定。



“賴清德不是財神”，楊智伃說若談判失當、底牌盡失，那只是散財童子，新的一年，要的是把錢賺回來的政府，不是把籌碼送出去的政府。