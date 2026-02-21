特朗普關稅違法　傅崐萁批台“盲目讓利”

中評社台北2月21日電／針對美國最高法院宣判特朗普總統依據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）實施的“對等關稅”違法一事，國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁痛批，“賴政府”先前為了迎合美方所做出的退讓與天價採購承諾，如今看來宛如一場缺乏法律保障的“盲目讓利”，傅崐萁認為“行政院”必須立刻向民眾交代，並重新向美方確立談判底線。



中時新聞網報導，傅崐萁說，美國最高法院的判決清楚告訴世人，國際經貿不是喊口號、靠關係，而是講制度、講法律。反觀台灣政府對外談判黑箱、對內交代空白，至今仍未向“立法院”與社會大眾說清楚，台灣究竟承擔了多少潛在風險？又換回了什麼實質保障？



傅崐萁提出三大呼籲與質疑，要求“行政院”說明，一、協議法源消失，15%“不疊加”承諾是否跳票？美方若改以第122條行政命令，用“10%關稅加上台灣原本關稅”來疊加取代，雖然部分項目可能低於15%，但整體而言，台灣的出口產業將陷入極大的不確定性。“賴政府”當初信誓旦旦的“關稅保護傘”，是否已經破洞？



傅崐萁再說，第二，848億美元天價採購換來什麼？如今美方關稅法源被推翻，這筆高達數兆新台幣的承諾卻“幾乎不會改變”，只要美國仍握有其他關稅工具，台灣就只能繼續吞下這筆政治現實的呆帳。傅崐萁強烈質疑，台灣人民的血汗錢，難道只能這樣毫無保障地雙手奉上？



傅崐萁再說，第三、拒絕黑箱與空窗期，行政部門應立刻赴“立院”報告。傅崐萁強調，台灣不能再承受一次又一次錯誤的政治豪賭。政府若持續忽視法治與制度風險，只會讓台灣在國際經貿競局中成為最大輸家。國民黨將持續在“立法院”強力監督，為產業、為勞工、為“國家”整體利益把關到底。