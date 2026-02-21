特朗普關稅違法　藍黨團：賴政府應重啟談判

中評社台北2月21日電／美台完成對等貿易協定（ART）的簽署，但美國“最高法院”20日宣判，美國總統特朗普援引“國際緊急經濟權力法”（IEEPA）課徵關稅違法，故關稅無效。國民黨“立法院”黨團21日表示，面對此一判決，“賴政府”必須立刻懸崖勒馬、重啟談判，絕不能讓台灣三代人的未來，無辜葬送在民進黨“喪事喜辦”的極不對等協議中。



國民黨團指出，對於賴清德、卓榮泰及鄭麗君等人，卑躬屈膝、倚美賣台的惡劣行徑，黨團予以最嚴厲的譴責與唾棄。若非藍白黨團在“立法院”的強力捍衛與死守，堅持談判必須公開透明、力保台積電、台灣農業與汽車產業，並嚴防萊豬、毒牛叩關，全台灣人民血汗打拚數十年才攢下的“國家基業”，恐早已被“賴政府”雙手奉上、出賣殆盡。



黨團表示，民進黨在野時高喊“美豬萊劑零檢出、禁止美牛進口、簽署協議必須經‘國會′通過”；如今賴清德大權在握，竟毫無下限地將過去的承諾當成廢紙踐踏，不僅門戶洞開全面放行毒豬、毒牛入台，將台積電拱手讓人，更任由美國高達六成農產品免關稅傾銷台灣，無情扼殺台灣農民的生存空間，“國民黨團嚴正質問賴政府：如果這不是賣台，什麼才是真正的賣台？”



國民黨團直言，昨日美國最高法院針對“對等關稅協議”的違憲判決，是對特朗普破壞國際秩序最沉重的打擊，更是美國司法獨立最莊嚴的宣示。面對這份出賣台灣未來三代人利益的不平等條約，國民黨團強烈要求賴清德，務必把握此一歷史重大的關鍵轉折，立即重啟談判。



黨團強調，力保台積電、捍衛農民與汽車產業生存、全面封殺毒豬毒牛輸台，是政府無可推卸的底線與天職，更是最應該做的事。若“賴政府”繼續執迷不悟，一意孤行，必將面臨全民最無情的反撲。