特朗普關稅違法　侯漢廷揭台灣“尷尬現實”

中評社台北2月21日電／美國聯邦“最高法院”20日就美國總統特朗普援引“國際緊急經濟權力法”（IEEPA）課徵關稅發布判決，裁定這項關稅違法，不得再以該法作為關稅法源。新黨台北市議員侯漢廷則提及蔡英文任內“行政院副院長”施俊吉日前的言論狠酸民進黨，並列出台灣目前面臨的尷尬事實。



中時新聞網報導，侯漢廷今日在臉書指出，施俊吉一個月前曾說“如果特朗普關稅違法，台灣何需現在與美國達成談判協議”、“現在的台灣為什麼要用5座台積電2奈米以下的晶圓廠去換5%的關稅減讓，而不等待美國最高法院的判決？”如今美國最高法院已裁定特朗普援引緊急法源課關稅違法，至少證明當時確實存在另一種策略選擇，若關稅本身存在法律瑕疵，這段時間的急功近利，是否反而讓台灣在談判桌上失去了“以逸待勞”的籌碼？



侯漢廷進一步說道，現在尷尬的事實是，民進黨辛苦談來的15%關稅，再加上高達5000億美金（2500億投資＋2500億信保）的“台灣模式”，對比特朗普敗訴後隨即對全球祭出的10%基準關稅，台灣談判後的結果，關稅竟然比別人沒談的還要高5個百分點？還多賠上了幾代人積攢的半導體資本？



施俊吉今也在臉書表示，美國是一個偉大的國家，因為他們的最高法院敢判濫權的總統違法，並貼出他1月13日的貼文，強調他當時努力勸阻政府應該等待美國最高法院的判決，暫緩與美國達成談判協議，“現在看來，這是絕對正確的建議，可惜未獲政府採用”。