楊流昌：敬慈和真　讓善意在世間綿延

惟覺大和尚一生以“敬”待佛法，以“慈”度眾生，以“和”處世間，以“真”踐初心。(資料圖片) 中評社香港3月1日電／題：敬慈和真



作者 楊流昌



禪者之行，皆藏於一言一為；宗師之德，必顯於一念一願。台灣中台禪寺開山祖師惟覺大和尚，以一生踐行“敬慈和真”四字箴言，將沉寂的禪法喚醒，將出世的智慧融入入世的擔當，其禪理如朗月當空，照亮眾生迷津，其風骨如青鬆傲雪，堅守家國初心。我有幸數度於中台禪寺的清寂梵音中拜謁大和尚，聆聽其教誨，那些相見的瞬間、耳畔的箴言，連同大和尚未竟的心願，皆化作心底最深的敬意與悵惘，在歲月中緩緩沉澱。



惟覺大和尚曾言，“中台四箴行－－對上以敬，對下以慈，對人以和，對事以真，便是修行的根本，也是為人的準則。”這四字並非高懸的教條，而是他一生的生動寫照，更是其禪思精髓所在，貫穿於他復興禪法、弘法利生、推動兩岸交流的每一步征程。



大和尚出身四川營山，曾從軍，1964年於基隆十方大覺禪寺出家，追隨虛雲老和尚嫡傳弟子靈源長老修行。後於台北萬里茅棚潛修十餘年，衣破衲、食粗蔬，安貧守道。這份對佛法的恭敬、對修行的虔誠，便是“敬”的最初底色－－敬天地，敬佛法，敬眾生，更敬自己那顆澄澈通透的初心。



1995年3月，我第一次赴台參加“變遷中的兩岸經貿關係研討會”，忙裡偷閒，主辦機構中時報系安排我們前往南投埔裡中台禪寺，拜謁這位久聞其名的禪門宗師。彼時中台禪寺尚在籌建之中，未見後來的巍峨莊嚴，卻已有清淨肅穆之氣，草木蔥蘢間，隱約可見僧人勞作的身影，恰如大和尚“動靜一如”的修行主張。



初見惟覺大和尚，他身著素色僧袍，面容溫潤，目光澄澈，沒有絲毫宗師的疏離，唯有慈悲的親和。他與我們閒談，言語平實無華，卻字字珠璣，談及禪法，他說“修行不是逃離世界、而是讓生命在當下盛放”，這句話如醍醐灌頂，瞬間消解了我對禪法“避世苦修”的刻板印象，也讓我讀懂了他“敬慈和真”中“慈”與“真”的深意－－慈悲不是居高臨下的憐憫，而是融入世間的共情；真誠不是刻意為之的討好，而是直面本心的坦蕩。



惟覺大和尚的“慈”，藏於他復興禪法、普度眾生的願力之中。上世紀八十年代，禪門宗風漸微，禪七法門幾近失傳，大和尚應眾祈請，於1987年偕同弟子胼手胝足建成靈泉寺，隨後舉辦了第一次禪七，雖僅有二十餘人參與，卻如星火燎原，讓沉寂已久的禪七法門重煥生機。1991年，他更是舉辦了長達四十九天的精進禪七，令禪門宗風蔚然重興。



他常說，“佛法在世間，不離世間覺”，修行從來不是遁入山林、不問世事，而是在紅塵中調伏心性，在生活中踐行善念。為此，他宣導教理、福德、禪定“三環一體”的修行理念，主張修行者既要研習教理、明辨真理，也要廣修福德、利益眾生，更要勤修禪定、守住本心，三者相輔相成，方能成就圓滿的修行。這份理念，正是“慈”的延伸－－以教理啟迪眾生，以福德滋養眾生，以禪定安穩眾生，用一顆慈悲心，為迷茫的世人點亮一盞心燈。



後來我又幾度造訪中台禪寺，每一次都能感受到寺院的變化，也每一次都能聆聽到大和尚的諄諄教誨。此時的中台禪寺已圓滿落成，巍峨大氣卻不張揚，與周圍的山水融為一體，恰如大和尚“對人以和”的處世之道－－和於天地，和於眾生，和於本心。他提倡佛教“五化”，即佛法學術化、教育化、藝術化、科學化、生活化，打破了佛教與世俗的隔閡，讓禪法走進尋常百姓家，讓智慧融入日常生活。



他創辦中台佛教學院，培育僧才；設立普台中小學，推行全人教育；建設中台世界博物館，收藏歷代文物，傳承中華文化，這些舉措，皆是“和”與“真”的踐行－－以“和”之心，化解分歧、凝聚力量；以“真”之舉，腳踏實地、踐行願力。他常對弟子說，“靜則一念不生，動則萬善圓彰”，這份動靜一如的修為，正是“敬慈和真”四字的完美融合，也是他入世禪心的生動體現。



最讓我敬佩的，是惟覺大和尚直面社會、堅守家國的擔當，這份擔當，讓“敬慈和真”有了更厚重的內涵。他不迴避世俗紛爭，敢於直面社會問題，更敢於在台灣選舉中表明自己的立場－－公開支持促進兩岸交流的人選，甚至親自帶領出家弟子前往投票所投票，這份坦蕩與果敢，在禪門宗師中實屬罕見。他說，“兩岸未通，宗教先通；宗教未通，中台寺先通”，這句話，不僅是他推動兩岸交流的初心，更是其家國情懷的直白流露。



他一生致力於兩岸佛教文化交流，2001年帶領中台禪寺宗教藝術文化參訪團前往四川成都交流，2002年親赴陝西法門寺恭迎佛指舍利蒞台供奉，2006年參與首屆世界佛教論壇並作主題發言，與杭州靈隱寺結盟為“同源禪寺”，用實際行動，為兩岸交流搭建橋樑，踐行著“對事以真”的準則，也詮釋著一位禪者的家國大義。



有次拜謁時，大和尚與我們談及他的家鄉四川，目光中滿是眷戀。他說他最大的心願，是在老家四川建一座禪園，將中台世界博物館中收藏的、以及代人存放的眾多大陸文物，全部運回四川展放，讓這些承載著中華文化的瑰寶，回歸故土，讓家鄉的鄉親們能夠親眼目睹，感受中華文化的博大精深。說這些話時，他的語氣平靜，卻難掩心底的期盼，那份對家鄉的眷戀、對中華文化傳承的執著，令人動容。遺憾的是，這份樸素而真摯的心願，終究未能在他有生之年實現。



2016年，大和尚安詳示寂，享壽九十歲，他帶著這份未竟的心願離去，留給世人無盡的悵惘，也留給兩岸同胞一份沉甸甸的期盼－－期盼有朝一日，那些漂泊的文物能夠回歸故土，期盼兩岸能夠真正實現融合，不負他一生的奔走與堅守。

