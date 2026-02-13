楊流昌：法鼓聲聲　穿越山海，跨越隔閡

丙午馬年除夕，中國國民黨主席鄭麗文與法鼓山方丈果暉法師等一眾賢達、信眾齊聚，共執鐘槌，撞響那口鐫刻著《法華經》與《大悲咒》的青銅梵鐘。（圖／翻攝自國民黨臉書） 中評社香港2月22日電／題：法鼓聲聲



作者 楊流昌



丙午馬年除夕，細雨浸潤著台灣新北市金山的群山，法鼓山世界佛教教育園區的法華鐘樓前，香火輕繞，梵音低回。中國國民黨主席鄭麗文與法鼓山方丈果暉法師等一眾賢達、信眾齊聚，共執鐘槌，撞響那口鐫刻著《法華經》與《大悲咒》的青銅梵鐘，108響鐘聲穿透煙雨，回蕩在山海之間，既是辭舊迎新的祈願，也是法鼓山人文精神向世界的溫柔傳揚。這聲聲法鼓，不只是宗教儀軌的迴響，更是“四環觀念”與“心五四運動”的生動吟唱，撫慰著塵世的喧囂，指引著心靈的歸途。



法鼓山之名，取自《法華經》“惟願天人尊，轉無上法輪，擊於大法鼓，而吹大法螺，普及大法雨，度無量眾生。我等咸歸請，當演深遠音。”意為以佛法為鼓，喚醒眾生迷夢，淨化世間塵俗。



聖嚴法師當年創立法鼓山，懷著“佛法這麼好，知道的人這麼少，誤解的人這麼多”的赤誠，提出“提升人的品質，建設人間淨土”的理念，而“四環觀念”便是這理念的根基，如四股清泉，滋養著每一個追尋安寧的心靈。所謂“四環”，以“心靈環保”為核心，輻射至生活環保、禮儀環保與自然環保，由內而外，由己及人，勾勒出人與自然、人與社會、人與自我和諧共生的完整圖景。



當日的撞鐘現場，細雨如絲，浸潤著山間的一草一木，恰是自然環保的生動注腳－－法鼓山的園區依山而建，秉持著“融入原生景觀”的原則，屋頂的紅銅天溝收集雨水，原生草木得以妥善留存，每一寸土地都訴說著“知福惜福、感恩大地”的敬畏之心。鄭麗文與信眾一同肅立，在鐘聲間隙，目光所及皆是素朴和諧的景致，這便是法鼓山所宣導的自然環保：不刻意雕琢，不肆意索取，承認人是自然的一部分，唯有珍惜資源、尊重萬物，方能實現永續共生。而這份對自然的敬畏，終究源於心靈的淨化，正如“心靈環保”所強調的，環境污染不離人為，人為不離人心，唯有守護好自己的本心，不被貪婪、浮躁所裹挾，以慈悲心對待眾生，以智慧心處理世事，才能從根源上守護好我們賴以生存的家園。



鐘聲繼續回蕩，每一聲都像是在叩問人心，也在詮釋生活環保與禮儀環保的真諦。生活環保宣導“需要的不多，想要的太多”，勸誡人們在衣、食、住、行中養成少欲知足、勤勞簡朴的習慣，不浪費、不奢靡，在平凡生活中體悟富足的真諦；禮儀環保則強調由心而生的恭敬，以心儀、口儀、身儀促進人我和諧，讓善意與尊重成為人際交往的底色。



當日的活動中，無論是僧眾的莊嚴禮佛，還是鄭麗文與法師的平和交談，亦或是信眾之間的輕聲問候，都透著禮儀環保的溫潤；而現場簡約而莊重的佈置，沒有鋪張浪費，唯有真心的祈願，正是生活環保的生動實踐。這四環相輔相成，心靈環保為核，生活、禮儀、自然環保為翼，共同構築起法鼓山“人間淨土”的堅實根基，也為喧囂的現代社會，提供了一劑安頓身心的良方。



108響鐘聲，象徵著破除過去、現在、未來的108種煩惱，而這煩惱的消解，離不開“心五四運動”的指引－－這是法鼓山為二十一世紀提出的生活主張，是“四環觀念”的具體落實，是人間化、人性化、生活化的佛法智慧，沒有晦澀的宗教術語，卻能直擊人心最柔軟的角落。鄭麗文在撞鐘時，手握的紅繩數次微動，不論世人如何解讀，這份與鐘聲、與願力的共鳴，恰是“心五四”精神的微妙體現：在那一刻，所有的身份標籤都悄然淡去，唯有一顆虔誠的心，在鐘聲中尋求安心、安身、安家、安業的力量。



“心五四運動”的智慧，藏在“四安”“四要”“四它”“四感”“四福”的箴言裡，是可觸可感的生活準則。



“四安”教我們在生活中少欲知足，在勤勞中安身立命，在相愛中守護家庭，在精進中成就事業；“四要”提醒我們分清欲望與需求，不被貪婪裹挾，守住本心的清淨；“四它”教會我們以坦然之心面對困境，以智慧之力處理難題，以豁達之心放下得失；“四感”讓我們懂得感恩所有因緣，感謝奉獻的機會，以慈悲感化自己，以善行感動他人；“四福”則指引我們知福、惜福、培福、種福，在感恩中收穫圓滿，在奉獻中成就自我。



果暉法師在當日的分享中說：“祥樂豐足是從自心做起，透過‘四福’珍惜資源，運用‘四要’實踐淨心，以‘四安’安頓身心”，這便是“心五四”的真諦－－它不只是一種理念，更是一種生活方式，讓佛法智慧融入柴米油鹽，讓每一個人都能在平凡生活中，找到安頓身心的力量。

