烏軍稱襲擊一家生產彈道導彈的俄軍工廠

中評社香港2月22日電／烏克蘭武裝部隊總參謀部21日在社交媒體發布通報說，過去一夜，烏軍導彈部隊和炮兵使用多枚“火烈鳥”巡航導彈對俄羅斯中部烏德穆爾特共和國沃特金斯克市一家軍工廠發動襲擊，造成該工廠起火。



新華社報導，通報稱，該軍工廠生產“亞爾斯”洲際彈道導彈、為“北風之神-A”級戰略核潛艇配備的“布拉瓦”彈道導彈，以及為“伊斯坎德爾-M”導彈系統等配備的彈道導彈。



此外，烏軍還襲擊了俄西南部薩馬拉州一家天然氣加工廠，造成該工廠起火。烏方稱，該工廠為俄軍提供能源保障。