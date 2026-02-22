巴基斯坦：空襲巴阿邊境恐怖分子營地

中評社香港2月22日電／巴基斯坦新聞和廣播部22日凌晨在社交媒體平台發表聲明說，巴軍方發動空襲，精準打擊巴基斯坦與阿富汗邊境地區的7個恐怖分子營地及藏身處。



聲明表示，巴方採取這一行動是鋻於巴基斯坦近期發生一系列自殺式炸彈襲擊事件，包括伊斯蘭堡清真寺爆炸案、巴賈爾和本努地區發生的爆炸案。“巴基斯坦塔利班”及其附屬組織和“伊斯蘭國呼羅珊省”聲稱製造相關襲擊。



新華社報導，聲明強調，巴基斯坦始終致力於維護地區和平穩定，但與此同時，保障巴公民的安全仍然是巴政府首要任務，因此，對上述恐怖組織的營地及藏身處展開行動係“報復性回應”。



聲明稱，儘管巴方一再敦促阿富汗政府採取可核查的措施，阻止恐怖組織和外國代理人利用阿富汗領土在巴境內進行恐怖活動，但阿方未能採取任何實質性措施。巴方重申阿富汗政府應履行其義務，期望國際社會發揮建設性作用，敦促阿方恪守《多哈協議》相關承諾，禁止其領土被用於對他國發動襲擊，維護地區及全球和平與安全。



本月6日，巴基斯坦首都伊斯蘭堡謝赫扎德鎮一座什葉派清真寺發生爆炸，造成至少36人死亡。“伊斯蘭國”方面隨後“認領”這次襲擊。16日白天，巴基斯坦西北部開伯爾-普什圖省本努地區一所警察局大門前發生爆炸，造成包括兒童在內至少2人死亡、12人受傷。當晚，該省巴賈爾地區一處安全部隊檢查站遭到自殺式爆炸襲擊，7名安全人員死亡。21日，安全部隊在本努地區展開反恐行動，打死5名恐怖分子，2名軍人殉職。