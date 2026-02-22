關稅加碼至15%　翁履中揭特朗普背後戰略

特朗普（資料圖片） 中評社台北2月22日電／在美國最高法院裁定對等關稅措施違法後，美國總統特朗普改以《貿易法》第122條作為法律基礎，並在短短24小時內將臨時關稅由10%加碼至15%。旅美教授翁履中表示，特朗普此舉釋放出強烈的政治訊號，台灣在台美互動的不對稱結構下，談判籌碼相對有限，政府應務實面對衝擊。



據《中時新聞網》報導，翁履中22日在臉書發文指出，特朗普政府不是情緒性的反擊，而更像是經過計算後所釋放的政治訊號。臨時關稅加碼至15%非隨意喊價，而是《貿易法》122條法定的授權上限。這代表行政部門已將法律工具運用到極致，向全球展現強硬的談判姿態。對各國而言，與美國進行經貿往來前，仍然必須面對關稅談判這一關，壓力並沒有因司法裁決而消失。



翁履中分析，第二個值得注意的層面，是臨時關稅調高導致現有的協議出現變數。若15%的臨時關稅與原有稅率並存，實際負擔可能高於部分既有協議所談定的條件。這等於是特朗普政府提醒所有已簽署協議的國家，協議並非不可動搖的保證，而是衹有在願意配合美國，讓特朗普政府滿意的條件下才有的結果。“說白了，就是這150天，誰不聽話，誰的協議就可能要重來！”



針對台灣處境，翁履中認為，情勢相當被動。若美方願意維持既有安排，使15%成為不再疊加的最終稅率，台灣尚可維持現況；但若美方選擇以臨時關稅15%加上既有稅率作為新的談判基準，那麼台灣若希望回到“15%不疊加”的條件，就勢必需要再次進入談判。



“坦白說，在目前的台美互動結構下，執政團隊可以運用的籌碼相對有限。”他指出，台灣對美出口依存度高，關鍵產業與美國供應鏈高度連動，“國防”安全亦仰賴美方支持，使雙邊關係呈現高度不對稱。在這樣的架構下，談判空間自然有限。這不是悲觀，而是國際政治的基本條件。也正因如此，“政府更需要讓社會理解，對美關稅談判從來不是輕鬆交易，很多時候在談判桌上必須付出的，可能多於能夠公開強調的收穫。”



翁履中表示，特朗普是在用行動告訴全世界：如果你以為最高法院可以真正限制美國總統的政策方向，恐怕把制度的制衡效果想得過於單純。制度會設下邊界，但權力往往會在邊界之內尋找新的出口。臨時關稅提高到15%，正是這個出口的展現。特朗普要讓世界看到，他如何在制度框架內重新調整工具、延續政策目標。想擋住特朗普，關鍵不在情緒批評，而在實力與籌碼。否則，他的回應會是“Try Me!”