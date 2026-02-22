研究：左側睡恐有意想不到“奇怪副作用”

幼兒園的老師和小朋友們在做睡眠游戲。（新華社 資料圖片） 中評社香港2月22日電／你是仰睡派、趴睡派，還是側睡派？最新研究指出，睡姿不只影響睡眠品質，還可能左右你的夢境內容。多項科學研究發現，習慣左側臥睡的人，更容易做惡夢，夢境也更加離奇、鮮明，成為一種令人意想不到的“副作用”。



網站《YourTango》報導，一項2004年的研究針對63名受試者進行測試，要求他們僅以左側或右側入睡，並在醒來後填寫詳細問卷，內容包括睡眠品質、夢境內容、記得多少細節，以及醒來時的感受。結果顯示，將近41%的左側睡者表示曾做過令人不安的夢，相比之下，右側睡者出現惡夢的比例不到15%。



研究還發現，雖然右側睡者整體睡眠品質較差，但他們的夢境內容普遍較為愉快，多與安全感或解脫感相關。左側睡者則更容易出現情節強烈、畫面鮮明，甚至令人不適的夢境。



儘管該研究樣本數僅63人，且資料來自自我回報，科學家仍認為，睡姿確實可能影響睡眠期間的大腦活動模式，進而改變夢境體驗。



據《中時新聞網》報導，其他研究也指出，趴睡者同樣容易做惡夢。2012年香港樹仁大學一項涵蓋670名受試者的研究發現，臉朝下睡覺的人更容易夢到窒息、無法呼吸、被囚禁或無法動彈等情境，也更常出現不明飛行物或成人主題的夢境。



專家表示，睡姿可能會改變呼吸模式、壓迫感與神經反應，進而影響大腦在快速動眼期（REM）時的運作。雖然仍需更多大型研究驗證，但現有證據顯示，若你總是做惡夢，也許可以先從調整睡姿開始。