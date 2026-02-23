中美醫學交流合作　如何造福蒼生？

陳盛（右2）在梅奧訪學時與美方團隊合影 陳盛供圖 中評社杭州2月23日電（記者 余東暉）當浙江大學醫學院附屬第二醫院神經外科專家陳盛2024年5月抵達位於美國明尼蘇達州小城羅切斯特的“梅奧診所”時，他抱著學習取經、長見識的心態，滿懷期待：這家名為“診所”卻享譽全球的美國頂級醫院，到底神在何處？中國神經外科醫生從這裡能學習借鑒到什麼？



結束在美國半年的訪學之旅，陳盛覺得不虛此行，收穫滿滿。他有幸入選梅奧有“美國神經顯微外科之父”的Rhoton顱底和耳鼻喉解剖培訓的項目，這個項目每年全球只招兩名學員。陳盛在此完成了全部的顱底解剖培訓計劃並實地觀摩了很多手術，尤其是白天觀摩手術，晚上回解剖實驗室模擬練習，大大提升了他的神經內鏡手術技術。



更讓陳盛感到印象深刻的是梅奧的規範和理念－－重視對患者的人文；追求手術過程的精準與干淨；從門診到手術到隨訪的多學科團隊全過程協作。以腦垂體瘤經鼻蝶手術為例，神經外科主刀醫生與耳鼻喉科醫生、麻醉師、神經電生理醫師既各司其職，又密切協作，讓不同學科專家在相應的手術區域發揮專長。術前和術後更有內分泌、神經科、眼科專家的直接參與介入。



陳盛此行最大的體會是：梅奧講究既要給病人以卓越的手術品質，又要給他們以足夠的關懷，提供滿滿的情緒價值。他說：“每天耳濡目染的醫學人文，讓我學會如何真正去愛自己的患者朋友。”由此，陳盛更加認同浙大二院的服務理念－－“精湛演繹技術，關愛體現服務”。