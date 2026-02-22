冬奧會中國隊自由式滑雪空中技巧混合團體摘銅

中評社香港2月22日電／中國隊21日在米蘭冬奧會自由式滑雪空中技巧混合團體項目中摘銅。王心迪賽後表示，接受這個不完美的結果，然後通過接下來4年的努力，把這個缺憾一點一點填上。



新華社報導，20日在男子空中技巧摘金的王心迪，21日在混團“大決賽”中拿出難度5.1的動作，但落地摔倒。隨後，李天馬也在做難度5.1的動作時落地摔倒，最終中國隊無緣金牌。



“儘管結果不如人意，但如果現在不拼的話，可能永遠找不到解決問題的方向。衹有這樣，我們才能通過接下來的努力，讓團隊配合更加準確。為了這枚團體金牌，我們還要再下些功夫。”王心迪說。



“我倆（和李天馬）最後跳的都是5.1的難度，我們目標很明確，要拼這枚金牌，在力所能及的情況下使出最大的力量。既然是拼，就有風險，我們願意三人一起承擔這個風險。”王心迪說。



第一次參加冬奧會的李天馬賽後說：“（最後一跳）壓力固然有，但我覺得還是完成了技術動作，儘管最後落地出現失誤。這個冬天我剛上這個動作，比賽中有成功也有失誤。一步登天當然好，但經歷失敗也不是很可怕的事。我們汲取教訓，認清弱點，然後提升改善。”



此前在女子空中技巧成功衛冕的徐夢桃鼓勵丈夫王心迪和隊友李天馬：“他倆跳5.0以上難度，不需要視對手發揮情況，我們具備這個難度實力，有這樣的難度陣容，只需要把握好自己。”



繼北京冬奧會後，美國隊在混合團體項目上再次摘金。對此，徐夢桃表示：“美國隊備戰團體項目很有針對性，他們在個人項目上沒有非常突出。接

下來我們也不妨換個思路，可以把個人儲備，轉換成團體優勢，就是說產生1+1+1>3的效應，這塊金牌就穩了。”



中國隊在本屆冬奧會自由式滑雪空中技巧賽場得到兩金三銅，創造了參加冬奧會該項目的最好成績。



徐夢桃說：“5枚獎牌對我們來說非常好，取得了歷史性突破，說明我們整個團隊過去四年中非常努力。這是一支特別純粹的隊伍，大家因為熱愛而專注。隊伍中無論男女，都能看到老中青三代運動員的傳承。我個人得到了第五枚奧運獎牌，沒準下一屆還能多兩塊。”



金牌伉儷王心迪和徐夢桃在本屆冬奧會上已從頒獎儀式上得到4個吉祥物。“當時我倆就沒想買，有點兒貴，合計說，咱靠自己贏吧。”王心迪說。