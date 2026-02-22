新北市長人選藍白合　民眾黨盼成政黨合作典範

中評社台北2月22日電／國民黨新北市長人選於農曆年前訂於一尊，將推派台北市副市長李四川，李四川今日與“立法院副院長”江啟臣一同到新店太平宮參拜發紅包，形同為市長選舉暖身。針對新北市長藍白合議題，民眾黨主席黃國昌期許新北市長選舉，藍白整合可以成為台灣政黨合作典範。



據《中時新聞網》報導，民眾黨主席黃國昌今日上午赴新北市蘆洲、三重宮廟參拜，李四川則與江啟臣一同到新店太平宮參拜發紅包。針對新北市長藍白合議題，黃國昌指出，跟國民黨新北市長人選整合問題，過年期間是第3、4度被問到相同的問題，回答始終一樣，民眾黨有誠意、善意透過最好的方式，挑選出最強的團隊，給新北市民最佳的治理。



黃國昌指出，當初跟國民黨主席鄭麗文見面，聯合召開記者會公開宣示，一個字都不會改變，黃國昌說到做到，過去無論是跟鄭麗文或李四川都有良好的溝通，期許新北市長選舉，藍白整合可以成為台灣政黨合作典範，可以有不一樣觀點，但可以理性討論，求同存異。



黃提及，李四川也很清楚告知，我們所提的看法，有很多可以參考、納入，彼此之間有更多對話、合作管道，希望這場新北市長選舉過程，可以成為政黨合作典範，讓所有新北市鄉親看到。



關於藍白合見面時間，黃國昌笑稱，“其實常常在見面，只是你們不知道。”