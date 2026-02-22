台積電贏在兩大“強項”　前副總經理曝關鍵

台積電。（中評社 資料照） 中評社台北2月22日電／隨著台美達成貿易協議，美對台的對等關稅將調降為15%且不疊加，雙方將擴大供應鏈投資合作，也讓台積電投資美國相關議題持續引發各界關注。台積電第九號員工、前副總經理陳健邦先前接受專訪時表示，五到七年之內台積電在市場的地位是難以撼動的，角色看起來不會有重大改變，世界對台積電關注度和友好程度維持一定程度。



據《中時新聞網》報導，陳健邦先前曾接受podcast節目《新聞真假掰》，假新聞 Bye Bye！專訪，節目於一月底播出，到美國擴大投資、擴廠一事，台灣角色會弱化嗎？他認為，有很多方面要想，我們不能一天到晚生產晶片，自己卻不用，不能只生產晶片也要用，他舉例就像開壽司店自己卻不吃壽司，要想辦法變成AI晶片“應用大國”，應用於“國產衛星、汽車”等各方面。



當被問及台積電的技術覺得能領先多久？陳健邦則是回應，看了相關新聞報導，經他綜合整理認為，因為去年台積電營收的百分之60來自台南，因為台南是三到五奈米的生產重鎮，角色太重，英特爾也進到高雄，同時二奈米剛剛投入，加上其延伸應用相關，應該還可撐個五年。



陳健邦續指，且這中間看起來競爭者跟不上、他們要拚下一個，所以推測五到七年之內台積電在市場的地位是難以撼動的，平安度過2030不會是問題，台積電在五到七年內的重要角色看起來不會有重大改變，世界對台積電關注度和友好程度維持一定程度，至少五在七年可說是維持領先地位。