2月24日將迎年度最大上弦月

中評社香港2月22日電／本月24日20時28分將迎來今年最大上弦月。屆時，月球位於軌道近地點附近，距離地球約37萬公里，這輪“半遮面”的上弦月將成為亮眼的天象景觀。公眾無需借助專業設備，僅憑肉眼即可欣賞。



“太陽、地球、月亮三者的相對位置不斷改變，我們在地球上看到月亮被照亮的部分也在不斷變化，這就是月相盈虧的由來。”中國科學院紫金山天文台科普主管王科超說，當太陽、地球與月球連線呈直角，且月球在太陽東邊時，月球西邊半球被照亮，呈現字母“D”形的半圓，稱為上弦月。



上弦月大多出現在農曆月的初七、初八或者初九，它在中午前後升起，午夜前後落下。在上半夜時，它懸掛在西邊天空，月面朝西。由於主要出現在前半夜，非常符合公眾的作息習慣，因此上弦月比下弦月更加適合觀賞。



新華社報導，2026年共出現上弦月12次、下弦月13次。2月24日的這輪上弦月之所以被稱為“年度最大上弦月”，核心原因在於月球運行到上弦月相位時，恰好也在公轉軌道的近地點附近。王科超解釋說，月球圍繞地球公轉的軌道是橢圓形，因此地月距離會不斷變化，最遠時超過40萬公里，最近時不到36萬公里。近地點附近的上弦月，看起來比其他位置的上弦月更大、更明亮。



有意思的是，就在15天後，今年的最小下弦月也將亮相天宇。王科超表示，月球從近地點運行至遠地點平均需約14天時間，而上弦月和下弦月出現的平均間隔約為15天，兩個周期間隔較為接近。因此，年度最大上弦月和年度最小下弦月通常在同一個或者相鄰的兩個農曆月出現。