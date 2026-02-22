特朗普稱將向格陵蘭島派遣醫院船

中評社香港2月22日電／美國總統特朗普21日在社交媒體上稱，將向格陵蘭島派遣一艘醫院船。



新華社報導，特朗普表示，向格陵蘭島派遣醫院船，是為了“照顧那裡許多生病但未得到照顧的人”。



格陵蘭島是世界第一大島，也是丹麥自治領地，有高度自治權，國防和外交事務由丹麥政府掌管。特朗普此前多次以所謂“國家安全”為由揚言要得到格陵蘭島。