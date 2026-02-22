日本高價大米背後的民生難題

顧客在日本東京的一家超市購買大米。（新華社） 中評社香港2月22日電／日本高價大米背後凸顯的是物價上漲的民生難題。日本媒體近日發佈的民調結果顯示，近五成受訪者認為，政府應將“應對物價高漲問題”作為最優先議題。



便利店的飯糰成了最直觀的物價標尺——普通飯糰從100日元（1美元約合155日元）漲到120日元、150日元，口味稍好的超過200日元。顧客在飯糰貨架前查看價格後，放棄採購的情況並不少見。



新華社報導，日本內閣府數據顯示，經季節調整後，日本去年第四季度實際國內生產總值環比微增0.1%，按年率計算增幅為0.2%，遠低於市場預期。佔日本經濟總量超半數的個人消費環比微增0.1%，低位徘徊。



日本媒體指出，這反映出在食品價格持續高企等因素影響下，民眾消費傾向節約的情況未見改觀。



2025年以來，日本大米價格持續攀升。日本政府今年年初公佈的數據顯示，去年該國大米類商品價格漲幅高達67.5%，創1971年有可比數據以來新高。超市裡，5公斤裝的大米平均價格在4000日元以上。



“物價漲得比工資還快。”日本經濟學家田代秀敏表示，“對很多日本人來說，這是頭一次遇到這麼高的大米價格。”



在街頭採訪中，一名年逾六旬的女性告訴記者，過去家中常備10公斤大米，如今改為5公斤；以往一天三頓吃米飯，現在只在晚上煮一次，早餐改吃面包，中午也吃面食。另一名依靠養老金生活的老人說，因為收入不增，只能減少購買量或選擇更便宜的品種。



這些細碎的日常調整，在田代眼中有著更宏觀的注腳。日元貶值、全球通脹……多重因素疊加，導致米價難以回落。田代同時指出，日本大米多由全國農業協同組合聯合會統一收購後分發給相關從業者，該流通體系會導致加價銷售。