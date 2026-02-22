春節連假將結束　柯文哲喊話“收心上工”

中評社台北2月22日電／今日為台春節連假最後一天，明日就要開工，但本週五再碰上228連假補假，而民眾黨也依照慣例將於228進行一日北高活動。民眾黨創黨主席柯文哲今表示，自己沒辦法休息這麼久，休息是為了走更長遠的路，“但休息太久了會走不動。”而民眾黨主席黃國昌也預告民眾黨公職，再過5天就是228一日北高，“準備好了嗎？”



《中時新聞網》報導，柯文哲Youtube今日中午上傳一支“大會報告，9天連假要結束了，明天開工，望周知”短片。柯文哲表示，聽說網路上一片哀嚎，因為連假就要結束了，明天大家就要回來上班。黃國昌也說，這次春節連假竟然長達9天，“這也太離譜了吧？這麼久沒有工作，大家都不會覺得不舒服嗎？”



柯文哲指出，自己沒辦法休息這麼久，這個年假是全台到處跑。隨後，柯文哲與黃國昌也向一旁的民眾黨北市鬆山信義議員參選人許甫、民眾黨團主任陳智菡詢問“你們兩個這麼久沒回來工作”、“聽說出國玩好幾天”。



許甫稱，“我們是去移地訓練，為了228一日北高備戰。”而且昨天班機一回來，今天就在開始跑行程。陳智菡則說，“立法院”的工作也準備好了！”



最後，由柯文哲進行總結喊話“假期結束了，趕快收心，上工、上工！”