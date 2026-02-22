日本和美國磋商“延伸威懾”

中評社香港2月22日電／日本和美國兩國政府近日在美國國務院就美國以包括核武器在內的戰力參與日本防衛的“延伸威懾”舉行外交和防務部門高級別磋商。



據共同社報導，日美兩國政府21日宣佈了此事。雙方討論了中國核戰力增強及核試驗、俄羅斯史上罕見的不履行軍備管控等問題。



報導說，美日雙方一致認為，美國的核態勢和戰略在遏制地區侵略以及必要時進行應對上發揮著重要作用。



