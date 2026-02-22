伊朗將歐盟國家海空軍列為“恐怖組織”

中評社北京2月22日電／據新華社：伊朗外交部21日發表聲明說，伊朗政府已將歐盟成員國的海軍和空軍列為“恐怖組織”，以回應歐盟將伊朗伊斯蘭革命衛隊列入“恐怖組織名單”。



伊朗伊斯蘭共和國通訊社援引這份聲明報導，歐盟各國政府將伊朗伊斯蘭革命衛隊列為“恐怖組織”，違反《聯合國憲章》基本原則。伊朗伊斯蘭革命衛隊是伊朗武裝部隊的一部分。



歐盟理事會19日在其官網上宣佈，繼1月29日歐盟成員國外長“達成政治協議”後，歐盟當天正式將伊朗伊斯蘭革命衛隊列入歐盟“恐怖組織名單”。



伊朗外交部聲明，作為回應，伊朗政府對歐盟國家的海軍和空軍採取對等措施，依據是伊朗2019年在美國將伊朗伊斯蘭革命衛隊列為“恐怖組織”後通過的一項法律。該法規定，所有以任何方式遵守或支持美國這一決定的國家都將受到“對等”制裁。



歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯1月29日在社交媒體上發文稱，歐盟成員國外長當天決定將伊朗伊斯蘭革命衛隊列入“恐怖組織名單”。伊朗外交部、武裝部隊總參謀部當天分別發表聲明，強烈譴責這一決定。伊朗最高領袖顧問拉里賈尼1月30日說，凡參與歐盟近期針對伊朗伊斯蘭革命衛隊相關決定的國家，其軍隊將被視為“恐怖組織”。