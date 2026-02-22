春運過半全國鐵路累計發送旅客2.5億人次

2月19日，列車員在廣州白雲站協助旅客上車。新華社 中評社北京2月22日電／中國國家鐵路集團有限公司消息，2月21日春運過半，全國鐵路當日發送旅客1718.7萬人次，累計發送旅客2.58億人次，運輸安全平穩有序。2月22日正月初六，全國鐵路客流持續高位運行，預計發送旅客1793萬人次，計劃加開旅客列車2203列。



新華社報導，截至2月22日8時，鐵路12306（含網站、客戶端等）已累計發售春運期間火車票3.25億張。從預售情況來看，22日主要熱門出發城市有北京、廣州、成都、武漢、重慶、上海、西安、鄭州、杭州、南京；主要熱門到達城市有北京、上海、廣州、深圳、成都、杭州、武漢、西安、重慶、鄭州；南寧至廣州、深圳至香港、北京至上海、武漢至上海、瀋陽至北京、武漢至深圳、成都至西安、西安至成都、武漢至廣州、南昌至深圳等熱門區間客流相對集中。



各地鐵路部門積極應對返程客流高峰，加大熱門方向運力投放力度，落實便民利民舉措，努力保障旅客平安有序溫馨出行。國鐵鄭州局集團公司在京廣高鐵、濟鄭高鐵、鄭渝高鐵、鄭阜高鐵等熱門線路加開旅客列車256列，推出鹵面、疙瘩湯等地方特色美食，為旅客提供“一盒好飯”。國鐵廣州局集團公司廣州南站全力做好老幼病殘孕等重點旅客服務，增加青年志願者，為旅客提供幫助。國鐵烏魯木齊局集團公司積極應對風雪、大霧等極端天氣，加大對南疆鐵路巡檢力度，確保鐵路安全暢通。