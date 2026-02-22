女工程師被境外情人策反　拉副縣長丈夫當間諜

中評社北京2月22日電／CCTV法治在線2月20日披露一起間諜案，已婚女子黃某境外留學期間遭間諜感情拉攏，後與丈夫共同向境外輸送涉密文件，竟長達17年之久。



黃某是一名潛藏了長達17年的間諜，被抓獲前，她是雲南省某省直機關的工程師。2002年，黃某赴境外某國留學，一位看起來溫文爾雅的男子出現在黃某面前，儘管黃某當時已經成家，但她還是和該男子有了不正當關係。



黃某說：“（他說）他是從事信息咨詢工作的，如果有信息、資訊之類的，可以提供給他，他可以付一定報酬。”



在該男子拉攏下，黃某先是利用回國探親的機會收集了一些國內涉密文件並提供給對方，在這個過程中黃某已意識到該男子的身份特殊。



國家安全機關工作人員介紹，黃某也曾經向對方詢問過，是否是間諜，但對方以“我不會害你”為由，搪塞敷衍過去。



獲悉黃某的丈夫當時在雲南某縣掛職副縣長後，對方又趁機向黃某提出請她的丈夫也幫忙搜集一些政府內部文件，也是利用一次回國探親的機會，黃某將此事告訴了丈夫李某某。李某某當時也有所警覺。



李某某說：“我也問了他具體是幹什麼的，是不是間諜，（黃某）說不是，他是個搞經濟分析的學者。”



儘管意識到事情不妥，但李某某當時並沒有勸妻子懸崖勒馬，反而將工作中接觸到的政府文件、內部講話等資料復印後交由黃某攜帶出境。2003年，境外間諜人員又對其進行了專門培訓，並為其配備了專業的間諜設備，還給黃某下達了搜集涉密紅頭文件的明確任務。

