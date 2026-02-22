特朗普關稅又變　比特幣一度失守6.8萬美元

中評社香港2月22日電／美國最高法院裁定總統特朗普的全球性關稅無效，特朗普21日才剛剛公告，援引另外的法條對全球各國徵收10%進口關稅，他很快又加碼，將把全球關稅提高至15%，立即生效。政策轉向再度撼動金融市場，也引發加密貨幣價格劇烈波動，比特幣在消息公布後震盪走低，一度跌破6.8萬美元關卡，市值較高點縮水逾兆美元，市場信心受到衝擊。



《中時新聞網》報導，美國最高法院於20日裁定，特朗普先前援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）對各國徵收“對等關稅”缺乏法律依據，被視為對其貿易政策的一大打擊。然而特朗普隨即採取行動，改以1974年《貿易法》第122條為依據，簽署行政命令對全球商品課徵10%的臨時關稅。



不到一天，特朗普又變，在自家社群平台Truth Social發文表示，將把“全球關稅”進一步調升至15%，並批評最高法院的裁決“荒謬且反美”。政策急轉彎使市場情緒迅速轉趨保守。



消息傳出後，加密貨幣市場率先反應。比特幣價格一度跌至6萬8173.42美元，隨後雖短暫回穩，但賣壓仍未消退，再度跌破6.8萬美元整數關卡。台北時間22日上午11時35分，比特幣報6萬7959.29美元，呈現震盪整理格局。