伊朗據報拒轉移境內高度濃縮鈾　但願意降純度

中評社香港2月22日電／伊朗據報拒絕轉移境內的高度濃縮鈾，但願意降低純度。



美國總統特朗普日前確認，正考慮對伊朗進行有限的軍事打擊，迫使德黑蘭當局接受美方在核協議方面的要求。



英國衛報引述伊朗消息人士報導，伊朗拒絕移走300公斤高度濃縮鈾庫存，但願意在國際原子能機構的監督下，降低這些濃縮鈾的純度。



香港電台援引報導說，伊朗擁有60%純度的鈾，接近武器級別，但願意將純度降至20%或更低，這項提案將會成為伊朗未來幾日向美國提出的方案中的核心內容。



