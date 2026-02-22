應對美關稅乏彈性　學者：對賴連任鐵定有影響

中評社台北2月22日電／美國最高法院裁定總統特朗普的全球性關稅無效後，特朗普先是援引另外的法條對全球各國徵收10%進口關稅，接著又再度加碼，將把全球關稅提高至15%，而且“立即生效”。對此，政大外交系教授吳崇涵認為，面對特朗普極端政策不確定性、美國經濟壓力，台灣必須保有彈性，在外交壓力、經濟脅迫下，對賴清德2028連任鐵定有影響。



美國聯邦最高法院判決美國總統特朗普據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）實施對等關稅無效，引發各界關注。



《TVBS新聞網》今日報導，吳崇涵指出，IEEPA用於國家安全、國家經濟狀態有狀況時，美國總統可進行相關手段，而特朗普如今改用《貿易法》122條加徵關稅，前提並不同。



因此，吳崇涵直言，特朗普與任何國家簽訂的條約要重新簽，因國內法源依據不一樣，不能全套引用，一定要跟美國重新談判，包括台方與美方簽訂的對等貿易協定。



另外，吳崇涵表示，在特朗普極端政策不確定性以及面對美國經濟壓力，台灣得保有彈性，不過民進黨政府目前看來並沒有彈性，而是全面服從，對台灣產業會造成怎麼樣的影響？吳崇涵認為，台灣固然需要美方支持，難道自己的想法都沒有嗎？在外交壓力、經濟脅迫，對賴清德2028連任鐵定有影響。