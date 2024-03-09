兩會專訪屠海鳴：融大局做優兩制增量

屠海鳴委員接受中評社記者訪問（中評社 林艷攝） 中評社香港3月2日電（記者 林艷）全國兩會召開前夕，港區全國政協委員、港澳台僑委員會副主任、全國港澳研究會顧問屠海鳴接受中評社專訪，圍繞“一國兩制”實踐新階段、香港在中美貿易中的角色、統籌“內聯外通”、大灣區建設、兩地民心相通及國家統一等熱點議題深入解讀，為香港對接國家“十五五”規劃、融入中國式現代化建設建言獻策，並透露今年兩會提案將聚焦粵港澳教育科技人才融合發展。



一國兩制新階段 盤活存量做大增量



屠海鳴指出，“一國兩制”並非靜態概念，而是動態發展過程，2025年三大標誌性事件印證其進入新階段：粵港澳首次聯手協辦全運會，香港“無卡競賽”模式開創三地合作新樣板；港交所八成以上上市公司為內地企業，成為內地企業融資重要平台；香港“盛事經濟” 帶動內地經濟恢復至疫情前水平，彰顯制度優勢。



屠海鳴表示，新階段的“一國兩制”，要求香港在發展自身的同時更好為國家作貢獻。在金融領域，香港需推動綠色金融和人民幣國際化，成為國際資本進入內地的橋梁；創科領域是核心著力點，香港“創科”側重前沿創新，需依托五所頂尖大學強化產學研結合，加快北部都會區“南金融、北創科”建設，破解此前“散、貴、慢”問題，同時吸引國際高端人才，為內地科創企業“出海”搭建平台。他還建議河套合作區探索“一河兩制”，推動深港科研人員與機制雙向流動，打造協同創新樣板。

