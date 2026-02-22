新北市長藍白合？李乾龍：期盼有一個好的開始

中評社台北2月22日電／民眾黨主席黃國昌今日下午赴新北市三重先嗇宮參拜，由先嗇宮董事長、國民黨副主席李乾龍陪同，針對新北市長藍白合議題，黃國昌指出，希望自己成為最好的人選。李乾龍則強調，期盼藍白合有一個好的開始，他舉2024年“總統”大選，若藍白合現在2300萬人就過好日子。



中時新聞網報導，媒體詢問藍白整合後，是否會到對方團隊。黃國昌回應，過程中各種可能性都有，最重要是善意跟誠意，共同為新北市打拼的心。過去這段時間，跟國民黨主席鄭麗文、李乾龍及台北市副市長李四川都保持順暢的溝通管道，接下來最重要是讓台灣、讓新北市民有一場典範，一場政黨合作的典範。



黃國昌表示，政黨合作時可以放下小我，為了更重要的大我，為了台灣未來，為了新北市民更好的生活，整合出最強的團隊，整合出最強團隊，彼此間分工合作、分進合擊。



黃國昌也說，他相信國民黨有很多前輩有智慧，如李乾龍會提供好的建議，身為台灣民眾黨的黨主席，目前就是全力衝刺，希望自己成為最好的人選，但最後不管結果如何，台灣民眾黨最大的誠意、善意，不會有任何改變。



李乾龍表示，樂見藍白在九合一選舉中有這樣的默契，過去2024年若藍白整合成功，台灣現在2300萬人就過好日子，非常期待2026九合一選舉藍白合作為台灣帶來全民福氣。若以新北市來看，黃國昌跟李四川都是非常優秀的人才，強強聯手，一定可以為新北市帶來好的未來、為台灣帶來好的未來，期盼藍白合有一個好的開始。



李乾龍說，李四川預計2月底辭職，國民黨預計3月初啟動徵召，接下來就是藍白合溝通。