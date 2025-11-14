張榮恭：今年中共對台工作會議的新意

張榮恭：堅持一中原則和九二共識、打擊“台獨”挑釁、反對外力干涉等，都仍是大陸對台政策的基本立場，今年的會議維持一貫。(中評社資料相) 中評社台北2月23日電（作者 張榮恭）今年2月9日、10日，中共中央對台工作會議在北京舉行。根據“新華社”發出的新聞稿，這項會議與去年的差異，是在維持政策延續性的同時，釋出了和緩台海局勢的重要信號。



這在民進黨政府執意其“台獨”言行的形勢下，值得重視。既是回應鄭麗文出任主席後中國國民黨積極的兩岸路線，也是回應台灣主流民意期待，還鋪陳了各方預期的中美峰會就台灣問題達成進一步諒解的條件。使得今年的兩岸關係可望增進和平發展，除非民進黨政府蓄意鋌而走險，大陸才會採取霹靂手段。



大陸對台政策的延續性，首要是確立國家統一目標。自2002年以來的中共十六大，十七大、十八大、十九大、二十大的報告中，都一致性地寫進“解決台灣問題，實現祖國完全統一”這句同樣的表述，那麼對台工作會議重申統一目標便屬必然。而據新聞稿，與去年不同的是中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧在會議上的講話中，於推進統一大業之語的前面，加進了“堅定不移推進兩岸關係和平發展”／此句為去年所未發佈，使得在尚未統一之前，得以形塑兩岸關係和平發展的時間與空間，將對台海局勢產生緩解效應。



固然大陸平時也都宣揚推動兩岸關係和平發展，然而，如何透過新聞稿發佈對台工作會議的重點，應是經過慎重考量。由於台灣執政者否定九二共識，造成兩岸協商與聯繫機制中斷，加上民進黨政府百般阻撓兩岸交流，以致近年僅由大陸單方推動推兩岸關係和平發展。



去年11月中國國民黨高層人事改組後，改變了過去保守的兩岸路線，在本土意識的基礎上強調兩岸之間的民族認同／台灣人也是中國人，以及堅持兩岸之間行之有效的政治互信／九二共識、反對“台獨”，進而於2月3日在北京恢復舉行時隔十年之久的國共兩黨智庫論壇。鄭麗文還表示願在兩岸既有的政治基礎上訪問大陸。相較於2005至2016年國民黨頂層人物每年都一至二次訪問大陸，至今已十年未有此舉。而這十年正是台海愈趨動盪的時期。因此，在國共兩黨互釋對話溝通的誠意後，兩岸關係和平發展可望由近年僅由大陸單方推動而轉變為兩岸共同推動，對兩岸人民都有利。



過去三年半，大陸透過六次圍台軍演展示了包夾打擊“台獨”的能力，已獲台灣各界和國際各方認知，大陸就更具自信透過與台灣民間良性互動來發展兩岸關係，應為台灣各界樂見，也會受到亞太各國歡迎。這項信息對於自稱要消除一切戰爭的美國總統特朗普來說，還可能藉中美峰會來表態制約“台獨”，以防美國被“台獨”蠢動拖下水。



大陸的政策方向也反映在對台工作會議新聞稿寫上王滬寧說的“維護台海和平穩定”／此亦為去年所未報導。今年以這句話取代了“塑造祖國必然統一大勢”，相較之下，和緩之意明顯，應是判斷除了台灣主流民意企盼台海風浪減緩外，亦與國民黨願意促進兩岸交流合作來降低台海風險有關。如果“台獨”動向受到制衡，台海和平穩定就有機會，值得各方把握。



去年會議沒有報導出來的“兩岸一家親”文字，今年由王滬寧重新提出，作為暢通兩岸人員往來、擴大兩岸民間交流與基層交流、支持台灣民眾尤其青年到大陸發展的宗旨，並且加寫“共同弘揚中華文化”。顯示今年大陸對台工作將更積極促進兩岸民間往來、讓利合作，以及文化交流，將與民進黨政府遂行“去中國化”和鼓動兩岸人民對立互斥形成對比。



習近平於2013年2月會見中國國民黨榮譽主席連戰時曾指出，“兩岸一家人”。2014年2月，習近平再度會見連戰，進一步表示“兩岸一家親”。一字之別，意涵更大。畢竟一家人之間偶有分歧，重者釀成衝突；若是一家親，意謂家事由家人商量解決，即可消弭爭議，境界更高。今年對台工作會議新聞稿的文字調整，可謂強化了對台灣民眾的善意。

