多個國家發表聯合聲明譴責美駐以大使有關言論

中評社北京2月22日電／阿聯酋外交部22日表示，多個伊斯蘭和阿拉伯國家及國際組織當天發表聯合聲明，強烈譴責美國駐以色列大使邁克·赫卡比所謂“以色列可拿下整個中東”的言論，並對此表示嚴重關切。



新華社報導，聯合聲明由阿聯酋、埃及、約旦、印度尼西亞、巴基斯坦、土耳其、沙特、卡塔爾、科威特、阿曼、巴林、黎巴嫩、敘利亞、巴勒斯坦等國，以及伊斯蘭合作組織、阿拉伯國家聯盟和海灣阿拉伯國家合作委員會共同發表。



聲明說，赫卡比有關言論危險且具有煽動性，公然違反國際法原則和《聯合國憲章》，對地區安全與穩定構成嚴重威脅。



聲明強調，各方堅決反對任何企圖為侵佔他國土地行為“合法化”的言論。以色列對被佔巴勒斯坦領土及其他被佔阿拉伯國家土地不擁有任何主權，堅決反對任何吞併約旦河西岸或將其與加沙地帶分割的企圖，強烈反對在被佔巴勒斯坦領土擴大定居點活動，堅決反對任何威脅阿拉伯國家主權的行為。



伊朗外交部發言人巴加埃當天也表示，赫卡比的言論證明了美國積極參與“以色列的擴張侵略戰爭及其對巴勒斯坦人的殖民種族滅絕”，伊朗方面與伊斯蘭合作組織一道，譴責這種“極端主義意識形態言論”。



巴勒斯坦外交部21日晚發表聲明譴責赫卡比相關言論，稱其具有挑釁性質、是不可接受的，應受到國際社會譴責。聲明強調，根據國際法，加沙地帶、約旦河西岸和東耶路撒冷仍然是被佔巴勒斯坦領土；赫卡比的言論有違歷史事實和國際法，並與美國總統特朗普反對吞併約旦河西岸地區的立場相悖。



伊拉克外交部21日晚發表聲明，強烈譴責赫卡比的言論，認為有關表態嚴重違反國際法原則和《聯合國憲章》，公然侵犯各國主權、獨立和領土完整，給地區安全與穩定帶來負面影響。



赫卡比此前接受美國福克斯新聞頻道前主持人塔克·卡爾森採訪時說，“若他們（以色列）拿下整個中東，那也沒問題”，但他隨後又“找補”說，以色列“沒要求拿走全部……這只是某種誇張說法”。