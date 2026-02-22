賴清德遭嘔吐物噴濺　命理師再卜空亡卦喊不妙

中評社台北2月22日電／賴清德18日在台南市長黃偉哲、民進黨“立委”暨台南市長參選人陳亭妃的陪同下，到台灣祀典武廟參香、發放福袋，但在陳致詞時，武廟林姓主委突身體不適、嘔吐，噴濺到賴左側肩膀和衣物，引發外界熱議。對此，易經預言家、命理師高輔進指出，這次主委嘔吐事件經易經演繹，竟又是空亡卦；2026是地方選舉年，從卦象研判綠營恐不樂觀，嚴重則連南台灣也會失勢。



陳亭妃致詞提到因受藍白阻撓，當“立委”以來首次未能審查預算，但當她還在振振有詞時，臉色發白的林姓主委強忍不適，即時用手摀住嘴巴，但仍嘔吐噴出來，噴濺到站在旁邊的賴清德，賴發現時已來不及閃避，林姓主委趕緊轉身走到後方，賴也跟著向前關心，場面一度中斷。賴清德後來在致詞時也說明，主委因為家裡有人得到諾羅病毒，所以有可能受影響，不過經關心照顧、簡單處理，情形已經算穩定。



中時新聞網報導，高輔進20日在臉書發文表示，這次主委嘔吐事件，經易經演繹，竟又是空亡卦，自去年12月至今，已經5連莊了，“空亡卦”顧名思義，就是好事不出門，壞事傳千里，或是若要人不知，除非己莫為，“此卦基本上就是好事難發生，壞事連環增”。他提醒，澎湖縣長陳光復初一期間因踩空跌倒昏迷，原以為是單一事件，不料初二早上，竟發生台南祀典武廟主委嘔吐事件，在“國人”重視的農曆年，一開春便連續遇到驚險議題，連動的身分又拉高至“總統”，一旁還有市長，及“立委”等位高權重之人，建議要注意。



高輔進指出，嘔吐事件易經演繹得倒“臨”卦，卦意“施捨”，動出“師”卦，卦意“興兵為師”，太極空間得到“空亡”，卦意“很大的不利”。“臨”卦也是時間卦，代表的是農曆12月，至於是什麼事在年底需要施捨，高輔進點名，應注意農曆8月所發生的國際大事；若要再細分，2026是地方選舉年，從卦象研判綠營恐不樂觀，嚴重則連南台灣也會失勢，“重點是，政治衝撞恐更勝於先前”。